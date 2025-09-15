Así será el llamativo funeral de Charlie Kirk: estadio de NFL, una medalla de honor y un estricto protocolo

Luego de la trágica muerte del activista político Charlie Kirk , el pasado 10 de septiembre tras recibir un disparo en su cuello , el presidente de Estados Unidos tomó la decisión de realizar un funeral con una convocatoria masiva. El mismo se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre en un estadio con capacidad para más de 60 mil personas .

El anuncio fue realizado por la organización cofundada por Kirk, Turning Point USA, que invitó al público a celebrar su "vida notable y su legado perdurable". Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el vicepresidente JD Vance confirmaron que estarán presentes.

A su vez, Trump anunció el pasado 11 de septiembre, durante un discurso conmemorativo del atentado a las Torres Gemelas, que otorgaría al activista, y aliado cercano durante su campaña presidencial en las últimas elecciones, la Medalla Presidencial de la Libertad. En ese mismo mensaje, el mandatario aseguró, que habrá "una gran multitud” para la ceremonia, en alusión al recinto donde se llevará a cabo.

A partir de esta convocatoria masiva, también se aplicará un estricto protocolo de seguridad por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos, en medio de fuertes tensiones políticas en el país. Según informaron, habría un despliegue de francotiradores dentro y fuera del estadio, además de esfuerzos para mitigar posibles atentados con coches para la protección de figuras de alto perfil que podrían asistir.

Un ex agente de esta organización expresó: "Este lugar podría ser visto como un objetivo atractivo para un actor hostil debido a su visibilidad. La posibilidad de que se vea afectado por diversas amenazas es algo en lo que las fuerzas del orden deben centrarse e implementar los protocolos de mitigación de inmediato".

Un estadio de NFL para la ceremonia

Este domingo, el activista que falleció durante una conferencia en la Utah Valley University (UVU) será velado en la ciudad donde cofundó su organización Turning Point USA, enfocada en movilizar a jóvenes en universidades y escuelas secundarias de Estados Unidos hacia posturas conservadoras, y donde también residía junto a su esposa y dos hijos.

El estadio elegido es el State Farm Stadium, escenario de la NFL utilizado por los Arizona Cardinals y con capacidad para 63.400 espectadores.

Allí, probablemente Donald Trump entregue a Erika, la esposa de Charlie, la Medalla Presidencial de la Libertad, considerada el mayor honor que un civil puede recibir y destinada a quienes hayan tenido un impacto muy relevante en la política, la cultura, los derechos humanos, entre otros ámbitos. En palabras del presidente, Kirk fue "un gigante de su generación y defensor de la libertad".