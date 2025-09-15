Encontraron ADN del supuesto asesino de Charlie Kirk en la escena del crimen

El viernes, se confirmó que Tyler Robinson fue detenido acusado de asesinar a Charlie Kirk , el activista conservador que murió tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el miércoles pasado.

En las últimas horas, el director del FBI, Kash Patel, reveló que el ADN encontrado en una toalla envuelta alrededor del rifle , que presuntamente fue utilizado para matar a Kirk, coincide con el de Robinson . A su vez, el director de la Oficina Federal de Investigación indicó que el material genético hallado en un destornillador recuperado del techo de un edificio del campus de la Universidad del Valle de Utah también dio positivo.

“Puedo informar hoy que las pruebas de ADN de la toalla que envolvía el arma de fuego y del destornillador dieron positivo para el sospechoso detenido”, expresó Patel.

Por otro lado, señaló que el rifle que habría sido utilizado para matar a Kirk está siendo procesado actualmente en los laboratorios federales de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Maryland.

Cómo es el rifle con el que habrían matado a Kirk

Se trata de un Mauser calibre .30-06, el cual es un rifle de cerrojo utilizado habitualmente por los cazadores y con un origen militar. Según trascendió, el rifle tenía una mira telescópica.

rifle Mauser Charlie Kirk X

La marca Mauser fue fundada en el siglo XIX por los alemanes Wilhelm y Peter Paul Mauser. Desde 1870, su línea de fusiles de cerrojo y pistolas semiautomática fue destinada para las fuerzas armadas alemanas. Sin embargo, dichos rifles también se exportaron a otros países tanto para armas de fuego militares como deportivas y civiles.