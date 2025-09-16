Jornada clave para Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

El viernes, se confirmó que Tyler Robinson fue detenido acusado de asesinar a Charlie Kirk , el activista conservador que murió tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el miércoles pasado.

Este martes, la fiscalía del condado de Utah presentará cargos contra el joven de 22 años. Robinson comparecerá en las próximas horas ante el tribunal en una audiencia virtual, donde la fiscalía presentará la acusación principal por asesinato con agravantes, que podría derivar en la pena de muerte. Además, los fiscales evalúan imputar cargos adicionales.

En las últimas horas, se dio a conocer un revelador mensaje que complicaría aún más la situación de Robinson. The Washington Post informó que, horas antes de ser arrestado, el joven de 22 años le habría enviado un mensaje a sus amigos en un chat de Discord.

“Fui yo ayer en UVU. Lo siento por todo esto”, dice el mensaje el cual habría sido enviado desde una cuenta que supuestamente le pertenece a Robinson. Luego, el joven indicó que se entregaría a través de un contacto en la oficina del sheriff, tal como ocurrió horas después.

Más detalles que complican al acusado

El lunes, el director del FBI, Kash Patel, reveló que el ADN encontrado en una toalla envuelta alrededor del rifle, que presuntamente fue utilizado para matar a Kirk, coincide con el de Robinson. A su vez, el director de la Oficina Federal de Investigación indicó que el material genético hallado en un destornillador recuperado del techo de un edificio del campus de la Universidad del Valle de Utah también dio positivo.

rifle Mauser Charlie Kirk X

“Puedo informar hoy que las pruebas de ADN de la toalla que envolvía el arma de fuego y del destornillador dieron positivo para el sospechoso detenido”, expresó Patel. Por otro lado, señaló que el rifle que habría sido utilizado para matar a Kirk está siendo procesado actualmente en los laboratorios federales de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Maryland.