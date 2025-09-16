Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas, con portación obligatoria de cadenas.

Para este martes el pronóstico de Defensa Civil señala buen tiempo en cordillera, seminublado en el sector sur. A primera hora de la mañana se registran las siguientes temperaturas:

Durante el miércoles se espera que continúe la estabilidad en cordillera: el pronóstico señala que estará seminublado solo en sector sur, pero sin precipitaciones.

Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia el vecino país, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

El paso Pehuenche se encuentra cerrado debido a las condiciones meteorológicas desfavorables, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Sin embargo, las autoridades señalaron que analizarán la posible apertura durante la mañana de este martes.

La Ruta Nacional 145 está transitable hasta la localidad de Las Loicas, kilómetro 35. Para consultar el estado del corredor fronterizo se puede ingresar a https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.