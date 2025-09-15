Paso a Chile: cómo se encuentra la frontera internacional

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este lunes el pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa una jornada agradable con poca nubosidad en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Según el organismo meteorológico, la estabilidad en alta montaña se mantendría durante el martes y el miércoles.

Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche se encuentra cerrado debido a las condiciones meteorológicas desfavorables, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Sin embargo, las autoridades señalaron que analizarán la posible apertura durante la mañana de este lunes.

La Ruta Nacional 145 está transitable hasta la localidad de Las Loicas, kilómetro 35. Para consultar el estado del corredor fronterizo se puede ingresar a https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.