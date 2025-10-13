Anses: desde hoy cobran nuevos grupos de jubilados y beneficiarios
La Anses sigue adelante con el cronograma de octubre. Hoy cobran jubilados con DNI terminados en 3, además de beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma este lunes 13 de octubre el calendario de pagos de octubre 2025. Tras el fin de semana, nuevos grupos de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones comienzan a recibir sus haberes, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Comienza una nueva tanda de pagos
Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima y tienen DNI terminados en 3. Este mes, los haberes llegan con un aumento del 1,87%, en línea con la inflación de agosto, y se mantiene el bono extraordinario de $70.000, que refuerza los ingresos de los sectores de menores recursos.
Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, mientras que el total a cobrar con el bono incluido es de $396.266,36. El refuerzo se paga de manera automática junto con el haber mensual y también alcanza a quienes perciben la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Asignaciones que se abonan este lunes según el calendario de la Anses
En paralelo, este lunes la Asignación Universal por Hijo (AUH) se paga a los titulares con DNI terminados en 3, mientras que la Asignación por Embarazo corresponde a quienes tienen DNI finalizados en 1.
Además, continúan los pagos de las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio—, que seguirán disponibles hasta el 10 de noviembre.
Asignaciones familiares con aumento
Las Asignaciones Familiares también se actualizan este mes con un incremento del 1,87%, manteniendo el esquema de actualización mensual por inflación. Los valores actualizados son los siguientes:
- Asignación por Hijo: hasta $58.616,81, según el tramo de ingresos familiares.
- Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $190.875,51.
- Asignación por Cónyuge: $14.213,91.
- Asignación por Prenatal: mismos valores que la asignación por hijo.
- Asignaciones de Pago Único: nacimiento $68.326,12; adopción $408.569,82; matrimonio $102.313,21.
Con estos pagos, la Anses avanza con su calendario de octubre, que incluye aumentos y refuerzos para jubilados, pensionados y familias de todo el país.