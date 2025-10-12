Calendario de pagos Anses: quiénes cobran desde el lunes 13 y cuánto reciben

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma los pagos este lunes con nuevos montos para el mes de octubre.

Los jubilados que cobran la mínima reciben este mes $396.298,38, entre haber y bono extraordinario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos correspondiente a octubre. Este mes, millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales reciben sus haberes con un incremento del 1,88%, además del bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben la jubilación mínima.

El aumento aplicado en octubre responde a la Ley de Movilidad Jubilatoria vigente, que establece ajustes mensuales de las prestaciones según la inflación (IPC) de dos meses atrás, en este caso, la de agosto informada por el Indec. El cronograma de pagos sigue un orden determinado por la prestación y el último número del DNI de cada beneficiario.

anses local godoy cruz (3).JPG El aumento en octubre es de 1,88% para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. ALF PONCE MERCADO / MDZ Montos actualizados y bono extraordinario Tras el feriado del 10 de octubre, la Anses retoma el depósito de haberes este 13 de octubre. Los jubilados que cobran la mínima perciben $396.298,38, compuesto por $326.298,38 de haber y $70.000 de bono. Quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobran $331.038,70, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) ascienden a $298.408,87.

En tanto, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben $117.252 por menor, con un descuento del 20% que se retiene hasta la presentación de la Libreta obligatoria. Por su parte, la AUH con Discapacidad alcanza los $381.791 este mes.

Anses El calendario de pagos de Anses se divide según finalización de DNI. Brenda Rocha/ Blossom / Shutterstock Quiénes cobran este 13 de octubre Este lunes 13 de octubre se realiza el pago a jubilados y pensionados que no superen la mínima y a beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares con DNI finalizado en 3.