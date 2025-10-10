Qué se cobra hoy, viernes 10 de octubre, según la Anses

La Anses continúa con el calendario de pagos de octubre. Hoy cobran jubilados con DNI terminados en 3, junto a beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.

Según el calendario oficial de la Anses, hoy cobran jubilados con DNI terminados en 3 y beneficiarios de programas sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este viernes 10 de octubre con el calendario de pagos correspondiente al mes de octubre 2025. En esta jornada, cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes cobran hoy, según la Anses Este viernes perciben sus haberes los jubilados y pensionados que cobran la mínima y tienen DNI terminados en 3. El pago incluye el aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, y el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente.

Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, mientras que el monto total a cobrar, con el bono incluido, es de $396.266,36. El refuerzo se acredita de manera automática junto al haber mensual y alcanza a quienes perciben la mínima, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación La Anses avanza este viernes 10 de octubre con los pagos de jubilaciones y asignaciones correspondientes a octubre. Shutterstock Asignaciones y otras prestaciones También cobran hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 2, y las Asignaciones por Embarazo con DNI terminados en 0.

Además, continúan los pagos de las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio— correspondientes a la primera quincena, que se extienden hasta el 10 de noviembre.