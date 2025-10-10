Qué se cobra hoy, viernes 10 de octubre, según la Anses
La Anses continúa con el calendario de pagos de octubre. Hoy cobran jubilados con DNI terminados en 3, junto a beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este viernes 10 de octubre con el calendario de pagos correspondiente al mes de octubre 2025. En esta jornada, cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Quiénes cobran hoy, según la Anses
Este viernes perciben sus haberes los jubilados y pensionados que cobran la mínima y tienen DNI terminados en 3. El pago incluye el aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, y el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente.
Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, mientras que el monto total a cobrar, con el bono incluido, es de $396.266,36. El refuerzo se acredita de manera automática junto al haber mensual y alcanza a quienes perciben la mínima, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Asignaciones y otras prestaciones
También cobran hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 2, y las Asignaciones por Embarazo con DNI terminados en 0.
Además, continúan los pagos de las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio— correspondientes a la primera quincena, que se extienden hasta el 10 de noviembre.
Aumentos en las asignaciones familiares
Las Asignaciones Familiares también se actualizan este mes con un incremento del 1,87%, en línea con la inflación de agosto. Los valores quedan así:
- Asignación por Hijo: hasta $58.616,81, según el tramo de ingresos del grupo familiar.
- Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $190.875,51.
- Asignación por Cónyuge: $14.213,91.
- Asignación por Prenatal: mismos valores que la asignación por hijo.
- Asignaciones de Pago Único: nacimiento $68.326,12; adopción $408.569,82; matrimonio $102.313,21.
Con estos pagos, la Anses avanza con el calendario de octubre, que incluye incrementos para jubilaciones, pensiones y asignaciones, beneficiando a millones de argentinos.