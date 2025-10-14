Calendario de la Anses: qué prestaciones se pagan hoy martes 14 de octubre en Argentina
La Anses sigue adelante con el calendario de pagos de octubre. Este martes cobran jubilados con DNI terminados en 4, además de beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este martes 14 de octubre con el calendario de pagos correspondiente a octubre 2025. En esta jornada cobran jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones sociales, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Jubilados que cobran hoy
Hoy es el turno de los jubilados y pensionados que perciben la mínima y tienen DNI terminados en 4. Este grupo recibe el aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, además del bono extraordinario de $70.000, que se mantiene vigente durante octubre.
Te Podría Interesar
Con esta actualización, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, mientras que el monto total a cobrar con el bono incluido es de $396.266,36. El refuerzo se abona de manera automática junto con el haber mensual y también alcanza a quienes perciben la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Asignaciones paga la Anses este martes
Este martes cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 4, y las Asignaciones por Embarazo con DNI terminados en 2.
Además, siguen los pagos de las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio— correspondientes a la primera quincena, que continúan disponibles hasta el 10 de noviembre.
Asignaciones familiares con aumento
Durante octubre, las Asignaciones Familiares también reciben un incremento del 1,87%, en línea con la inflación de agosto. Los valores actualizados son los siguientes:
- Asignación por Hijo: hasta $58.616,81, según el tramo de ingresos familiares.
- Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $190.875,51.
- Asignación por Cónyuge: $14.213,91.
- Asignación por Prenatal: mismos valores que la asignación por hijo.
- Asignaciones de Pago Único: nacimiento $68.326,12; adopción $408.569,82; matrimonio $102.313,21.
De esta forma, la Anses avanza con el calendario de octubre, que incluye aumentos y refuerzos destinados a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales en todo el país.