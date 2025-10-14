Anses: el Gobierno anunció un nuevo aumento para la AUH y otros planes sociales

El Gobierno nacional, a través de Anses , confirmó un nuevo incremento del 2,1% para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), que comenzará a regir en octubre. La medida fue comunicada junto con el anuncio de tres bonos adicionales destinados a reforzar los ingresos de las familias que perciben esta prestación.

El ajuste se enmarca en la ley de movilidad previsional, que actualiza los montos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. El dato de inflación correspondiente a septiembre —que se publicó hoy— fue clave para determinar el porcentaje exacto de actualización.

De acuerdo con la inflación de septiembre del 2,1%, ahora el total de la AUH se elevó a $119.737, con un haber neto aproximado de $95.789. Estos montos se cobrarán recién en el mes de noviembre.

El beneficio está dirigido a familias con hijos menores de 14 años , y busca fortalecer el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables en un contexto económico desafiante.

Anses y la AUH con aumentos para el próximo mes.

Se acreditará de forma automática junto con la AUH, de acuerdo con la cantidad de hijos:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Complemento Leche

Los titulares con niños de hasta tres años recibirán $44.230 por cada menor, con el fin de asegurar una correcta alimentación y nutrición infantil.

Reintegro del 20% retenido

Se otorgará a quienes presenten el Formulario PS 1.47 ante Anses o a través de Mi Anses, acreditando los controles de salud, vacunación y asistencia escolar mediante la libreta o certificado correspondiente.

Con este nuevo incremento y los refuerzos anunciados, el Gobierno nacional busca sostener los ingresos de los hogares que dependen de la AUH, reforzando las políticas sociales en un escenario que todavía exige medidas de acompañamiento económico.

Por decreto, hace más de un año y medio, el Gobierno decidió que los aumentos en jubilaciones y en cualquier prestación de Anses se determine según la inflación. Este es el dato del IPC más alto de los últimos meses y es por eso que se efectuó de esta forma el aumento, que será oficializado en otro decreto hacia fines de octubre.