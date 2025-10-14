El importante aviso de Anses para jubilados y beneficiarios de planes sociales

Anses instó a que todas las consultas y trámites que se realicen en el organismo son gratuitos y no se debe abonar por ellos.

En las últimas horas, Anses dio a conocer un importante comunicado en el que ratifica que los trámites que se realizan en el organismo se deben llevar adelante de forma gratuita, advirtiendo así a los beneficiarios ante posibles estafas en la solicitud de datos personales.

"Anses recuerda que todas las consultas y trámites, tanto aquellos que se realicen en sus oficinas como de forma virtual, son gratuitos y no requieren de intermediarios ni gestores", relata el comunicado emitido este martes por la mañana desde el organismo nacional.

Esto puede ser una moneda corriente sobre todo en jubilados y en personas que no tienen acceso a la información. Son llamados por un supuesto trabajador de Anses que solicita datos personales y que a través de los mismos realiza estafas al beneficiario o a terceros en nombre de ese beneficiario.

abuelo, estafa Jubilados pueden ser un blanco fácil para estafas. Shutterstock Y sumaron: "En ningún caso, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto".

Cabe destacar que toda publicación que circule por fuera del sitio oficial que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente. Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.