El importante aviso de Anses para jubilados y beneficiarios de planes sociales
Anses instó a que todas las consultas y trámites que se realicen en el organismo son gratuitos y no se debe abonar por ellos.
En las últimas horas, Anses dio a conocer un importante comunicado en el que ratifica que los trámites que se realizan en el organismo se deben llevar adelante de forma gratuita, advirtiendo así a los beneficiarios ante posibles estafas en la solicitud de datos personales.
"Anses recuerda que todas las consultas y trámites, tanto aquellos que se realicen en sus oficinas como de forma virtual, son gratuitos y no requieren de intermediarios ni gestores", relata el comunicado emitido este martes por la mañana desde el organismo nacional.
Te Podría Interesar
Esto puede ser una moneda corriente sobre todo en jubilados y en personas que no tienen acceso a la información. Son llamados por un supuesto trabajador de Anses que solicita datos personales y que a través de los mismos realiza estafas al beneficiario o a terceros en nombre de ese beneficiario.
Y sumaron: "En ningún caso, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto".
Cabe destacar que toda publicación que circule por fuera del sitio oficial que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente. Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.
También se busca alertar a todos aquellos que brindan su confianza en un gestor a la hora de realizar estos trámites y es el gestor quien cobra al jubilado o pensionado por realizarlo, cuando no debe ser así ya que los mismos trámites son gratuitos y sin costo.
Cómo denunciar en Anses ante una posible estafa
- A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
- Personalmente en cualquier oficina de Anses cercana a tu domicilio.
- Por escrito, mediante envío de correo postal a la dirección de Anses más cercana a tu domicilio.