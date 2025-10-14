Pronóstico en Mendoza: vuelve el calor y hay alerta por viento Zonda
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes caluroso y con cielo despejado en Mendoza. Hay alerta por viento Zonda en el sur de la provincia.
Mendoza vivirá un martes de pleno calor y condiciones estables en gran parte del territorio. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con cielo despejado, vientos leves del noreste y un marcado ascenso de la temperatura: la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 31°. En la cordillera, el panorama se mantendrá poco nuboso y sin fenómenos significativos.
En el sur provincial se emitió una alerta por viento Zonda, que afectará especialmente a la zona de Malargüe. Según el organismo, "el área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".
Las recomendaciones ante la llegada del Zonda
El pronóstico extendido para Mendoza
El miércoles continuará el calor, con una máxima que rondará los 32°C, aunque se espera la llegada de un frente frío hacia la noche. El viento Zonda podría afectar sectores de la precordillera y parte del llano, marcando el inicio de un cambio de condiciones. El jueves descenderá la temperatura, con 27°C de máxima y viento del sector sur algo más fuerte. El viernes volverá la estabilidad, con tiempo bueno, cielo poco nuboso y una máxima cercana a los 29°C.