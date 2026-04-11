Siguen las lluvias: qué dice el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado con mejora del tiempo y temperaturas templadas en Mendoza.

Después de varios días algo nublados, el pronóstico en Mendoza anticipa para este sábado 11 de abril una jornada con nubosidad en disminución y un leve ascenso de la temperatura. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 24º, mientras que la mínima se ubicará en 15º, en un contexto de tiempo templado y más agradable.

Durante la mañana del sábado, sin embargo, se espera un escenario algo más inestable con probabilidades de tormentas aisladas, aunque con el correr de las horas las condiciones tenderán a mejorar. Hacia la tarde, el cielo presentará menor presencia de nubes, lo que dará paso a condiciones más estables.

En cuanto al viento, será leve del noreste, sin mayores complicaciones. Por su parte, en la zona de cordillera se prevé cielo parcialmente nublado, sin fenómenos de relevancia.

acceso sur tránsito tráfico luján nublado nubes temperatura prónostico Las condiciones mejorarán hacia la tarde, con menos nubosidad y tiempo más estable. Rodrigo D'Angelo / MDZ Pronóstico extendido: cómo estará el domingo y la semana en Mendoza De cara al domingo, se espera una jornada con condiciones similares, con temperaturas que se mantendrán templadas y una máxima cercana a los 24 grados, mientras que la mínima rondará los 16 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.