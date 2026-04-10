Cierra el paso a Chile: a partir de qué hora y por cuánto tiempo
El paso a Chile cerrará este viernes debido a un frente de inestabilidad que afecta la zona de alta montaña.
El paso a Chile cerrará preventivamente este viernes, debido a un frente de inestabilidad que afecta la zona de alta montaña y que compromete la transitabilidad.
De acuerdo a la información de la Coordinación del Centro de Frontera del Sistema Cristo Redentor, el paso a Chile permanecerá cerrado desde las 16 horas de Argentina, 15 horas de Chile.
El corte de circulación será a partir de las 14 (hora Argentina) en Uspallata. La medida obedece a un frente de inestabilidad, principalmente en el sector argentino de alta montaña.
La medida es por tiempo indeterminado, por lo que las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus viajes y mantenerse informados por los canales oficiales.
Pronóstico en alta montaña
El reporte meteorológico señala para este viernes "cielo despejado durante la mañana. A partir de las 17, condiciones más nubladas en zona Norte y Central, con probabilidad de precipitaciones moderadas". Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica lluvias y nevadas para la tarde noche.
La inestabilidad se mantendría por unas horas, ya que sábado y domingo se espera buen tiempo en cordillera. La temperatura mínima oscilaría entre - 6 y - 4 grados, y la máxima alcanzaría los 6 grados, sin pronóstico de nevadas o precipitaciones.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
- Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.