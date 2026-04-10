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Cierra el paso a Chile: a partir de qué hora y por cuánto tiempo

El paso a Chile cerrará este viernes debido a un frente de inestabilidad que afecta la zona de alta montaña.

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Cierra el paso a Chile por pronóstico de mal tiempo en cordillera.&nbsp;

Cierra el paso a Chile por pronóstico de mal tiempo en cordillera. 

El paso a Chile cerrará preventivamente este viernes, debido a un frente de inestabilidad que afecta la zona de alta montaña y que compromete la transitabilidad.

De acuerdo a la información de la Coordinación del Centro de Frontera del Sistema Cristo Redentor, el paso a Chile permanecerá cerrado desde las 16 horas de Argentina, 15 horas de Chile.

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El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado desde este 10 de abril por condiciones climáticas adversas.

El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado desde este 10 de abril por condiciones climáticas adversas.

El corte de circulación será a partir de las 14 (hora Argentina) en Uspallata. La medida obedece a un frente de inestabilidad, principalmente en el sector argentino de alta montaña.

La medida es por tiempo indeterminado, por lo que las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus viajes y mantenerse informados por los canales oficiales.

Pronóstico en alta montaña

El reporte meteorológico señala para este viernes "cielo despejado durante la mañana. A partir de las 17, condiciones más nubladas en zona Norte y Central, con probabilidad de precipitaciones moderadas". Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica lluvias y nevadas para la tarde noche.

La inestabilidad se mantendría por unas horas, ya que sábado y domingo se espera buen tiempo en cordillera. La temperatura mínima oscilaría entre - 6 y - 4 grados, y la máxima alcanzaría los 6 grados, sin pronóstico de nevadas o precipitaciones.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.

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