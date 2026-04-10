Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este fin de semana
Según el cronograma de Edemsa, distintos departamentos de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico este sábado y domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 11 y domingo 12 de abril. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico este sábado son: Tunuyán, San Carlos y San Rafael. En tanto que las tareas continuarán el domingo en Maipú, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este sábado 11/4
Tunuyán
- Entre calles República de Chile, Antonio Dalmau, Echeverría y Güemes. De 9.15 a 12.15 h.
San Carlos
- Entre calles Bernardo Quiroga, 25 de Mayo, Victorio Maestri e Independencia. En barrio Las Calandrias. De 12.30 a 14.30 h.
- En calle San Martín Norte, entre Dr. Méndez y Bruno Villegas; La Consulta. De 16.00 a 18.00 h.
- Entre calles Quiroga y Calderón. En barrio Coartem. De 9.00 a 12.00 h.
San Rafael
- Entre calles Díaz, Josefa Rosco, Rufino Ortega y Sáez Foster; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.
Cortes de luz programados para este domingo 12/4
Maipú
- Entre calles Bruno Morón, Juan Agustín Maza, Carril Sarmiento y Maza Norte. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- Entre calles Don Bosco, 25 de Mayo Norte, San Martín Norte, Arenales y zonas aledañas; Eugenio Bustos. De 9.30 a 12.30 h.
San Rafael
- Entre calles Los Sauces, Cardonato, Florida y Recabarren. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Cayetano Silva, Balloffet, Capdeville y República de Siria. De 8.30 a 12.30 h.