Fin de clases 2025: cuándo terminan las clases en Mendoza y el resto de las provincias
El último trimestre ya avanza y las jurisdicciones fijaron el cierre de clases 2025 con fechas diferenciadas y un puñado de feriados que ordena el tramo final.
El calendario escolar define el ritmo de miles de familias, estudiantes y docentes. En 2025, el cierre del año llega con un esquema acordado entre Nación y provincias, pensado para resguardar los 190 días de clases y sostener la enseñanza planificada.
La meta es simple y a la vez exigente: más tiempo efectivo en el aula, períodos de descanso nítidos y un cierre administrado con claridad. Con esa hoja de ruta, el último trimestre ya tiene fechas firmes y un listado de feriados que marcan pausas naturales antes del verano.
Quiénes cierran primero las clases
El primer corte llega el 12 de diciembre. Ese día concluyen Catamarca, Jujuy y la provincia de Santa Fe. Son distritos que suelen dedicar las jornadas previas a instancias de apoyo, evaluaciones y actos de fin de curso. La organización escolar se concentra en ordenar entregas de libretas, confirmar mesas y preparar el año siguiente. Para las comunidades educativas, ese anticipo permite planificar traslados, cierres administrativos y un descanso de verano que empieza sin sobresaltos.
El 19 de diciembre concentra el cierre más numeroso. Ese viernes dicen adiós a las clases la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un amplio grupo de provincias. El listado incluye Chaco, Chubut, Córdoba y Corrientes. También Entre Ríos y Formosa, junto con La Rioja y Mendoza. Se suman Neuquén y Río Negro, además de San Juan y San Luis. Completan el bloque Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En esos sistemas, la semana previa reúne actos de colación, evaluaciones finales y tareas administrativas. Muchas escuelas establecen cronogramas por nivel y turno para evitar choques de agendas. El objetivo es claro: cerrar con orden pedagógico y administrativo, sin perder horas de clase en el tramo decisivo.
Fechas especiales y los últimos en bajar la persiana
Hay jurisdicciones que se mueven unos días respecto del bloque principal. Santa Cruz finaliza el 18 de diciembre y arma así un puente corto hacia el fin de semana. La provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta estiran el dictado hasta el 22 de diciembre, casi sobre las fiestas. La Pampa cierra el 26 de diciembre y queda como el último distrito en despedir el ciclo.
Las diferencias responden a decisiones locales: distribución trimestral, recuperación de contenidos y cumplimiento del piso federal. El resultado es un mapa variado, pero con una idea común: llegar al aula la mayor cantidad de días posible y sostener una salida ordenada hacia el receso estival.
Para estudiantes y familias, es el momento de resolver pendientes, retirarse con devoluciones claras y llegar al verano con los trámites al día.
En este tramo quedan feriados que ordenan la agenda general y, en algunos casos, reacomodan exámenes o actos. El 10 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural trasladado desde el 12, ya pasó y abrió el último período fuerte del año. Luego figuran el feriado puente del 21 de noviembre y el Día de la Soberanía Nacional el 24 de noviembre, con traslado desde el 20. Cierran la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre y la Navidad el 25 de diciembre.