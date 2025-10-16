Video: el impactante momento de la caída del puente peatonal en la General Paz y Avenida Roca

Se filtró la filmación de las cámaras de seguridad de la Ciudad donde se puede ver el momento en el que se cae el puente de la General Paz.

Este jueves, un puente peatonal ubicado en el cruce de la General Paz y Avenida Roca se cayó, provocando demoras en el tránsito desde la calle 27 de febrero. El hecho se produjo luego de que un camión chocara contra la estructura, generando un derrumbe parcial.

Minutos más tarde del siniestro, trascendió el video registrado por las cámaras de seguridad de la Ciudad, donde se puede ver el momento en el que el puente se desploma.

Mirá el video del momento de la caída del puente Caída del puente de la General Paz Según lo informado por el personal de tránsito, debido a la caída del puente, se cortó de forma absoluta el tránsito camino a La Plata, mientras que la autopista en sentido al Riachuelo está habilitada.

En el lugar, se encuentran trabajando efectivos de la autopista y el personal de la Comisaría Vecinal 8 C, así como los Bomberos y el personal del SAME. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas fatales.

"Dos camiones frenaron de milagro: el camión tocó el puente y se cayó la columna", contó un vecino testigo de la caída del puente peatonal.