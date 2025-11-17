Explosión en Ezeiza: creen que un elevador habría desencadenado el incendio

Tras tres días de fuego, investigan si un elevador pinchó un tanque químico y provocó el incendio que terminó en una fuerte explosión en el polo industrial.

Tras el inicio de las primeras pericias este lunes, después de que los equipos de emergencia pudieran sofocar los focos de incendio, los investigadores comenzaron a buscar los discos rígidos de las cámaras de seguridad de una de las empresas que explotó en Ezeiza para intentar identificar la razón que provocó el tremendo incidente.

Luego de los tres días de incendio desde el viernes, los investigadores buscan determinar qué causó el incendio en el polo industrial, que luego generó la fuerte explosión.

Dentro de los daños materiales, cinco empresas dentro de ese Polígono Industrial Spegazzini, que se ubica cerca de la autopista Ezeiza-Cañuelas, se registró la destrucción total de una empresa de químicos llamada Logischem (donde comenzó el incendio), luego avanzó sobre la empresa Iron Mountain, donde se guardan expedientes laborales y luego sobre Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

Las hipótesis del incendio Una de las primeras hipótesis que se planteó en este primer día de peritajes de Bomberos y la Policía Científica es que existe la posibilidad de que un elevador haya pinchado un tanque con algún tipo de químico en la empresa, que luego provocó el incendio y derivó en una explosión.