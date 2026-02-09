Un camión cargado con uvas volcó en la Ruta 40 y generó un desvío y demoras en el tránsito

El vehículo circulaba hacia el norte cuando perdió una de sus ruedas y cayó de costado. El conductor resultó ileso. Hubo un operativo para desviar el tránsito.

Un camión volcó este lunes por la tarde en la Ruta Nacional 40, en el departamento de Luján de Cuyo, lo que obligó a implementar un desvío del tránsito, debido a que la carga quedó esparcida sobre la calzada. Esto, lógicamente, generó demoras en la circulación hacia la ciudad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.15, a unos 100 metros al norte de la intersección de Ruta 40 con Ruta 7, sobre la mano de sur a norte.

camion-volcado-ruta-40 3426 Según informaron fuentes policiales, el camión —marca Dodge, modelo 600— circulaba precisamente en esa dirección cuando, tras cruzar la intersección, perdió una de sus ruedas traseras duales. El conductor perdió el dominio del rodado y se produjo el vuelco.

Como consecuencia, el vehículo quedó recostado sobre su lateral izquierdo en el carril lento. El camión transportaba uva, la cual terminó desparramada en parte de la calzada, principalmente en el carril rápido, lo que afectó la normal circulación vehicular.

camion-volcado-ruta-40 356375 Personal policial dispuso un bypass vehicular por la banquina este de la Ruta 40 para permitir el tránsito, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y limpieza.