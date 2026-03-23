Tragedia en Nueva York: se reveló el motivo por el que había un camión de bomberos en la pista de aterrizaje

Un avión de Air Canada chocó con un camión de bomberos en Nueva York, murieron dos pilotos y hay 40 heridos. Investigan qué hacía el vehículo en pista.

A raíz del accidente en uno de los aeropuertos de Nueva York, el piloto y el copiloto fallecieron y ya comenzó la investigación.

Este lunes por la madrugada se vivió un trágico hecho en el Aeropuerto de LaGuardia de Nueva York, en Estados Unidos, donde un avión de Air Canada que acababa de aterrizar chocó contra un camión de bomberos, donde el piloto y el copiloto perdieron la vida. Ahora, se conoció el motivo por el que el camión circulaba por la pista en ese momento.

Junto a las dos víctimas fatales, también hubo 40 heridos producto del fuerte choque, donde el avión había recibido el permiso para aterrizar pero no se conocían los detalles de por qué los bomberos circulaban por allí en ese momento.

Choque Nueva York Por qué había un camión de bomberos en la pista Según explicaron medios locales, los bomberos se encontraban en ese lugar porque estaban atendiendo a un llamado de emergencia en un sector cercano a donde finalmente se produjo el choque. Según explicó un oficial de la Autoridad Portuaria de Nueva York: "Estos camiones son vehículos enormes para rescates de emergencia y son usados para combatir el fuego y para hacer frente a respuestas de emergencia".

Avión Air Canada El oficial luego agregó: "Este vehículo había respondido a un reporte de humo o de olor a quemado en un vuelo que estaba en otra zona del aeropuerto, en otra pista de aterrizaje y aparentemente había recibido autorización para ir a ese lugar y responder ante el pedido de ayuda”, agregó.

"Como pueden ver, basándonos en el tamaño del vehículo y el impacto del avión, recibimos varios reportes acerca de qué tan rápido iba el avión. En principio, tuvimos la información de que estaba circulando por el final de la pista a 30 o 40 km/h, pero una información posterior sugiere que el avión podría haber estado circulando a mayor velocidad, mientras que el camión podría haber estado más adelante en la pista", concluyó.