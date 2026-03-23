Se filtró el audio de la torre de control de LaGuardia minutos antes del accidente aéreo en Nueva York

Dos personas murieron y al menos otras 13 resultaron heridas la noche del domingo tras la colisión entre un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia , en el distrito de Queens, Nueva York .

De acuerdo con lo trascendido, las víctimas fatales del accidente fueron el piloto de la aeronave y el copiloto de la misma. En tanto, las personas que resultaron heridas viajaban en el coche de bomberos que intervino en el hecho.

El accidente ocurrió el domingo 22 a las 23:40, hora local, cuando un vuelo de Jazz Aviation que operaba para Air Canada impactó contra un vehículo de bomberos que se dirigía a atender otro incidente dentro del aeropuerto. Tras la colisión, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y dispusieron el cierre de LaGuardia para facilitar las tareas de respuesta y la investigación sobre lo ocurrido.

La Federal Aviation Administration (FAA) emitió una orden de suspensión de vuelos después del siniestro. Según la información detallada por EFE, el aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta la tarde del lunes tras el siniestro.

Jazz Aviation confirmó en un comunicado difundido a primera hora del lunes que el incidente involucró al vuelo 8646 de Air Canada, procedente de Montreal. La compañía indicó además que la aeronave implicada era un CRJ-900 y que el avión trasladaba a 72 pasajeros y a cuatro miembros de la tripulación.

El audio de la torre de control minutos antes del accidente

En las últimas horas, trascendió el audio de la comunicación entre la torre de control del aeropuerto y el conductor del avión segundos antes del siniestro. Tal como se puede escuchar en la grabación, un operador autorizó el cruce del vehículo en simultáneo con el aterrizaje del vuelo AC-8646 de Jazz Aviation LP, operado por Air Canada Express.

NUEVA YORK EFE

“Torre LaGuardia solicitando cruzar la (pista) 4 en Delta”, expresó el conductor, a lo que el controlador aéreo responde: “Camión 1 y compañía, crucen la (pista) 4 en Delta”. Luego, al advertir el inminente impacto entre ambos vehículos, el operador de la torre de control trató evitar la tragedia: “Frontier 4195, deténgase ahí, por favor. ¡Alto, alto, alto!”.

Pese a los intentos de los operadores, la aeronave colisionó contra el camión. Según informó Flightradar24, servicio global de rastreo de vuelos en tiempo real, la aeronave circulaba a unos 210 kilómetros por hora, equivalentes a 130 millas por hora, poco antes del choque.