Qué pasa con el Tren Roca este fin de semana largo y por qué no llegará a La Plata

Los usuarios del Tren Roca , ramal Constitución- La Plata , deberán prever cambios en sus viajes porque el servicio funcionará con recorrido limitado debido a trabajos de renovación de vías. Según informó Trenes Argentinos, la medida alcanza este domingo y también el lunes 16 y martes 17 de febrero, feriados de Carnaval.

Durante esas jornadas, las formaciones circularán únicamente entre Constitución y Berazategui, en ambos sentidos.

La interrupción parcial del servicio se debe a tareas de infraestructura en la zona de Estación Hudson, en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno nacional.

El Tren Roca modificará su recorrido durante el fin de semana largo por obras en la zona de Estación Hudson. Foto: Archivo MDZ

Para realizar estas tareas es necesario cortar la alimentación eléctrica aérea, por lo que el servicio no puede operar en ese tramo.

Qué estaciones no tendrán tren

Mientras duren las obras, no habrá servicio ferroviario hacia:

Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet, Tolosa y La Plata.

Los pasajeros que necesiten llegar a esas localidades deberán utilizar colectivos u otros medios alternativos.

Cómo llegar a La Plata sin el tren Roca

Entre las opciones disponibles:

Línea 129, que parte desde la zona de Constitución y circula por autopista hacia La Plata.

Línea 338 (La Costera).

Servicios de combis que operan entre CABA y la capital bonaerense.

Qué obras se están realizando en el ramal La Plata

Las tareas forman parte de un plan de renovación integral que contempla 13,5 kilómetros de vías, además de mejoras en enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell.

El objetivo es mejorar la seguridad operativa y las condiciones de circulación en uno de los tramos más utilizados del área metropolitana.

Cuánto cuesta el boleto del tren a La Plata

El valor del pasaje depende de la distancia recorrida:

Hasta 12 km: $280

Entre 12 y 24 km: $360

Más de 24 km (Constitución-La Plata): $450

Quienes no utilicen tarjeta SUBE deben abonar el boleto en efectivo a $900, sin importar el tramo.