Efemérides del 12 de febrero: qué pasó un día como hoy y qué se celebra

Las efemérides del 12 de febrero reúnen hechos históricos, nacimientos y conmemoraciones relevantes. Un día como hoy se recuerda la muerte del escritor argentino Julio Cortázar , junto a figuras clave de la ciencia, la política y la cultura, además de celebraciones internacionales que marcan esta fecha en el calendario.

Entre los acontecimientos más destacados que ocurrieron un día como hoy se encuentran:

Entre las efemérides más importantes del 12 de febrero, se destaca el fallecimiento de Julio Cortázar. Foto: revistadeletras.net

1804 – Muere el filósofo alemán Immanuel Kant, una de las figuras centrales del pensamiento moderno.

1809 – Nace el naturalista británico Charles Darwin, creador de la teoría de la evolución por selección natural.

1809 – Nace Abraham Lincoln, quien sería presidente de Estados Unidos entre 1861 y 1865.

1879 – Se inaugura el Madison Square Garden en Nueva York, uno de los estadios más emblemáticos del mundo.

1949 – Nace el músico y compositor español Joaquín Sabina.

1984 – Muere el escritor argentino Julio Cortázar, a los 70 años.

1988 – Nace el futbolista argentino Nicolás Otamendi.

2000 – Nace la cantante argentina María Becerra, referente de la música urbana.

Qué se celebra hoy, 12 de febrero

Además de las efemérides históricas, este 12 de febrero se conmemoran dos fechas importantes:

Día de Darwin, en homenaje al nacimiento de Charles Darwin y a sus aportes fundamentales a la ciencia.

Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado, una jornada impulsada por Naciones Unidas para concientizar sobre esta grave violación de los derechos humanos.

La muerte de Julio Cortázar

El 12 de febrero de 1984 murió en París Julio Cortázar, uno de los escritores argentinos más influyentes del siglo XX. Había nacido el 26 de agosto de 1914 en Ixelles, Bélgica, y fue cuentista, novelista, poeta y traductor, además de una figura central del llamado boom latinoamericano.

Cortázar se destacó especialmente en el cuento, con obras como Bestiario, Final del juego y Las armas secretas, y dejó una huella profunda en la literatura contemporánea. También revolucionó la narrativa con la novela Rayuela, una de las más influyentes de la literatura en lengua española por su estructura innovadora y su propuesta de lectura no lineal.

En 1951 se instaló definitivamente en París, ciudad donde vivió el resto de su vida. A pesar de la distancia, mantuvo un vínculo constante con América Latina y con la Argentina, tanto desde su obra como desde su compromiso intelectual. Su última visita al país fue en 1983, tras el regreso de la democracia. Murió a causa de una leucemia y fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, junto a su compañera Carol Dunlop.