Accidente en el tren Roca: los pasajeros fueron evacuados y el servicio está interrumpido

Un accidente en las inmediaciones de la estación Glew provocó la interrupción del servicio del tren Roca ramal Alejandro Korn entre Plaza Constitución y Burzaco.

El servicio del tren Roca ramal Alejandro Korn se encuentra interrumpido este lunes entre las estaciones Plaza Constitución y Burzaco, a raíz de un accidente ocurrido en cercanías de la estación de Glew, según informó Trenes Argentinos.

De acuerdo con la empresa estatal, el corte del servicio se produjo por el atropellamiento de una persona a metros de un paso a nivel, lo que obligó a suspender la circulación de las formaciones mientras se realizaban las tareas correspondientes en el lugar.

Así fue el momento de la evacuación de los pasajeros tren roca X/Rominawinner Tras el incidente, los pasajeros que viajaban en el tren afectado debieron descender de la formación y caminar por las vías hasta un punto seguro, en una situación que generó demoras y complicaciones para quienes se trasladaban hacia el sur del conurbano bonaerense.

Desde Trenes Argentinos indicaron que el servicio permanecerá limitado hasta que finalicen las pericias judiciales y se normalicen las condiciones de seguridad para la circulación ferroviaria. En tanto, recomendaron a los usuarios consultar el estado del servicio antes de iniciar el viaje