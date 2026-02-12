Actualizar la Tarjeta SUBE en febrero 2026: quiénes deben hacer el trámite y cómo mantener los descuentos
El Gobierno habilitó la actualización obligatoria de la Tarjeta SUBE para usuarios con beneficios especiales en el transporte público.
La actualización de la Tarjeta SUBE ya está habilitada para un grupo de usuarios que acceden a descuentos especiales en el transporte público. El trámite es obligatorio, gratuito y permite mantener activo el beneficio al viajar en trenes, colectivos y subtes durante febrero de 2026.
La gestión puede realizarse de forma online o presencial, a través de canales oficiales del Gobierno nacional.
Quiénes deben actualizar la Tarjeta SUBE
Deben realizar la actualización las personas que utilizan la Tarjeta SUBE con atributos sociales o educativos activos. Entre los principales grupos alcanzados se encuentran:
- Estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario que usan el boleto educativo.
- Personas con discapacidad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Si la tarjeta no se actualiza, el descuento puede dejar de aplicarse al momento de viajar.
Tarifa Social: quiénes no tienen que hacer el trámite
Los usuarios que reciben el 55% de descuento de la Tarifa Social Federal no deben realizar ninguna gestión adicional. El beneficio se mantiene de manera automática, siempre que la Tarjeta SUBE esté registrada a nombre del titular.
Cómo actualizar la Tarjeta SUBE: todas las opciones disponibles
La actualización de la Tarjeta SUBE se puede realizar de las siguientes maneras:
- Terminal Automática SUBE (TAS): apoyar la tarjeta en la terminal hasta que el sistema confirme la actualización.
- App SUBE: ingresar a la aplicación, seleccionar “Acreditar o consultar saldo” y apoyar la tarjeta en un celular con tecnología NFC.
- En el colectivo: indicar al chofer que se tiene una actualización pendiente y acercar la tarjeta al validador hasta recibir la confirmación.
- Mi Argentina: ingresar con usuario y contraseña, validar la identidad con DNI y verificación facial, vincular la tarjeta y confirmar los datos personales.
Una vez completado el proceso, los descuentos quedan asociados a la tarjeta y se aplican automáticamente en el transporte público.
Por qué es importante actualizar la SUBE
La actualización permite validar los datos del usuario y asegurar que los beneficios se apliquen correctamente. Sin este paso, algunos descuentos pueden suspenderse de manera temporal.