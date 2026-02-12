Actualizar la Tarjeta SUBE en febrero 2026: quiénes deben hacer el trámite y cómo mantener los descuentos

La actualización de la Tarjeta SUBE ya está habilitada para un grupo de usuarios que acceden a descuentos especiales en el transporte público. El trámite es obligatorio, gratuito y permite mantener activo el beneficio al viajar en trenes, colectivos y subtes durante febrero de 2026.

La gestión puede realizarse de forma online o presencial, a través de canales oficiales del Gobierno nacional.

Deben realizar la actualización las personas que utilizan la Tarjeta SUBE con atributos sociales o educativos activos. Entre los principales grupos alcanzados se encuentran:

El paso a paso para actualizar la tarjeta SUBE y no perder los descuentos especiales. Foto: Argentina.gob.ar

Ahora la app SUBE permite acreditar hasta 40.000 pesos en la tarjeta Foto: Argentina.gob.ar

Si la tarjeta no se actualiza, el descuento puede dejar de aplicarse al momento de viajar.

Los usuarios que reciben el 55% de descuento de la Tarifa Social Federal no deben realizar ninguna gestión adicional. El beneficio se mantiene de manera automática, siempre que la Tarjeta SUBE esté registrada a nombre del titular.

Cómo actualizar la Tarjeta SUBE: todas las opciones disponibles

La actualización de la Tarjeta SUBE se puede realizar de las siguientes maneras:

Terminal Automática SUBE (TAS): apoyar la tarjeta en la terminal hasta que el sistema confirme la actualización.

App SUBE: ingresar a la aplicación, seleccionar “Acreditar o consultar saldo” y apoyar la tarjeta en un celular con tecnología NFC.

En el colectivo: indicar al chofer que se tiene una actualización pendiente y acercar la tarjeta al validador hasta recibir la confirmación.

Mi Argentina: ingresar con usuario y contraseña, validar la identidad con DNI y verificación facial, vincular la tarjeta y confirmar los datos personales.

Una vez completado el proceso, los descuentos quedan asociados a la tarjeta y se aplican automáticamente en el transporte público.

Por qué es importante actualizar la SUBE

La actualización permite validar los datos del usuario y asegurar que los beneficios se apliquen correctamente. Sin este paso, algunos descuentos pueden suspenderse de manera temporal.