Abono para docentes y celadores: cómo renovar el descuento y qué papeles presentar

Docentes y celadores deben renovar el abono SUBE para seguir viajando gratis. El paso a paso del trámite, documentación necesaria y dónde presentarla.

Cómo renovar el abono SUBE para docentes y no perder el beneficio.

Arrancó la etapa de renovación del abono que otorga el 100% de descuento en el transporte público urbano para docentes y celadores. El trámite exige completar una declaración jurada online y presentar documentación firmada por la institución educativa en distintos puntos habilitados de Mendoza.

El proceso para mantener el beneficio combina un paso digital y otro presencial: en primer lugar, quienes ya posean un abono activo deben completar una declaración jurada de transporte online a través del portal oficial de atención ciudadana. Una vez descargada y firmada la documentación por la autoridad de la institución educativa, debe ser presentada en los puntos correspondientes.

Documentación necesaria para el abono Para renovar la medida, los interesados tienen que presentar:

Declaración jurada de transporte , completada online y firmada por la institución educativa.

, completada online y firmada por la institución educativa. Bono de sueldo actualizado , también con firma de la autoridad educativa.

, también con firma de la autoridad educativa. Tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario. En casos de ingreso reciente al cargo, se debe adjuntar adicionalmente:

Acta de toma de cargo (niveles inicial o primario), o

(niveles inicial o primario), o Certificación de servicios (niveles medio o superior), Ambos con firma de autoridad competente y con no más de tres meses de antigüedad al momento de la solicitud.