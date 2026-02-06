SUBE: el trámite que deben hacer los docentes mendocinos para seguir viajando con descuento

Los docentes y celadores mendocinos deben actualizar su beneficio de la SUBE para seguir viajando con descuento.

Los descuentos locales en la SUBE requieren de una actualización en 2026.

La Dirección de Transporte de Mendoza recordó a los trabajadores de la educación que ya se encuentra disponible el proceso de renovación del beneficio SUBE destinado a docentes y celadores, requisito indispensable para conservar el descuento total en el transporte público.

Para poder mantener esta ventaja gratuita en el pasaje, quienes acceden a este abono deben presentar una serie de documentos actualizados y firmados por la institución educativa en la que trabajan. Entre los papeles que exigen las autoridades se encuentran principalmente la declaración jurada de transporte y el último recibo de sueldo, ambos con la firma correspondiente.

Cómo gestionar la renovación del beneficio SUBE Desde el gobierno provincial indicaron que los interesados pueden solicitar la declaración jurada a través del sitio web de Atención Ciudadana de Mendoza, dentro del apartado Transporte – Abono Docente y Celador. Allí deberán completar un formulario digital y luego descargarlo para que la entidad escolar lo firme antes de presentarlo.

La SUBE tiene descuento para usuarios de prestaciones Foto: Argentina.gob.ar Una vez reunida toda la documentación, el trámite puede realizarse de forma presencial en distintos puntos habilitados: controles de las líneas de transporte del área metropolitana, la Ventanilla Única de Casa de Gobierno y la Terminal de Ómnibus de Mendoza, en los locales 107 y 132 del ala norte, primer piso. También se puede acudir a la sede ubicada en Rivadavia 110, en Ciudad de Mendoza.