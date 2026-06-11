Personalidades, próceres y sitios emblemáticos: las figuritas de Las Heras para el Mundial
El Municipio de Las Heras lanzó una serie de figuritas con fines educativos para que docentes y estudiantes conozcan y difundan la historia del departamento.
Una simpática iniciativa educativa por parte de la Municipalidad de Las Heras, orientada a difundir la historia del departamento y apuntada a estudiantes y docentes, llamó la atención en los últimos días: en pleno furor de las figuritas del Mundial 2026, el municipio sacó su propia línea inspiradas en personalidades y lugares emblemáticos del territorio lasherino.
A través del programa “Las Heras, Selección Mundial”, la comuna generó esta propuesta educativa que consiste en un álbum con figuritas inspiradas en las colecciones mundialistas, pero con personalidades del departamento y lugares vinculados a Las Heras.
La iniciativa está dirigida a estudiantes de nivel primario y secundario y podrá ser utilizada como una herramienta pedagógica y recurso didáctico para los docentes al momento de abordar contenidos de historia o geografía local.
Quiénes aparecen en las figuritas de Las Heras
Las figuritas incluirán una descripción que permitirá conocer acerca de los diferentes personajes y de los sitios emblemáticos, los cuales se encuentran ligados con la vida del departamento.
Algunos de los personajes que tendrán su lugar en el álbum serán José de San Martín, el prócer departamental Juan Gregorio de Las Heras, el boxeador Pablo Chacón, la primera Reina Nacional de la Vendimia Susana Justel, José Antonio Álvarez Condarco y la futbolista Estefanía Banini, entre otros tantos.
Por otro lado, los “estadios” del álbum serán sitios icónicos, tanto desde lo histórico, como El Plumerillo; lo turístico, como el Cristo Redentor; bellezas naturales, como Puente del Inca; o piezas emblemáticas del departamento, como el aeropuerto.
La propuesta incorpora además un componente participativo e innovador: tanto en la categoría de personajes como en la de estadios, el álbum incluirá una figurita en blanco para que cada estudiante pueda sumar a su propio héroe o heroína lasherina y a aquel lugar que considere representativo de la identidad local.
Todos los lugares y personalidades que aparecen en el álbum
Jugadores: José de San Martín, Pascuala Meneses, Juan Gregorio de Las Heras, Francisca Pancha Hernández, Carmen Romero Beltrán, Vicente Polimeni, Jorge Newbery, Georgina Medaura, Mercedes de San Martín, Susana Justel, Pablo Chacón, Estefanía Banini, José Antonio Álvarez Condarco, Fray Luis Beltrán, Andrés "Molinero" Tejada.
Estadios: Cristo Redentor, Campo Histórico El Plumerillo, Bóvedas de Uspallata, Puente del Inca, Paso Cristo Redentor, Cerro Arco, Villavicencio, Aconcagua, Plaza Marcos Burgos, Parque de la Familia, Cancha de Huracán Las Heras, Estadio Vicente Polimeni, Parque Industrial, Parque solar El Quemado, Aeropuerto el Plumerillo.