Personalidades, próceres y sitios emblemáticos: las figuritas de Las Heras para el Mundial

El Municipio de Las Heras lanzó una serie de figuritas con fines educativos para que docentes y estudiantes conozcan y difundan la historia del departamento.

Las figuritas de Las Heras, pensadas como herramienta educativa en las escuelas.

Una simpática iniciativa educativa por parte de la Municipalidad de Las Heras, orientada a difundir la historia del departamento y apuntada a estudiantes y docentes, llamó la atención en los últimos días: en pleno furor de las figuritas del Mundial 2026, el municipio sacó su propia línea inspiradas en personalidades y lugares emblemáticos del territorio lasherino.

A través del programa “Las Heras, Selección Mundial”, la comuna generó esta propuesta educativa que consiste en un álbum con figuritas inspiradas en las colecciones mundialistas, pero con personalidades del departamento y lugares vinculados a Las Heras.

La iniciativa está dirigida a estudiantes de nivel primario y secundario y podrá ser utilizada como una herramienta pedagógica y recurso didáctico para los docentes al momento de abordar contenidos de historia o geografía local.

Figuritas Las Heras Juan Gregorio de Las Heras tiene su figurita. Quiénes aparecen en las figuritas de Las Heras Las figuritas incluirán una descripción que permitirá conocer acerca de los diferentes personajes y de los sitios emblemáticos, los cuales se encuentran ligados con la vida del departamento.

Algunos de los personajes que tendrán su lugar en el álbum serán José de San Martín, el prócer departamental Juan Gregorio de Las Heras, el boxeador Pablo Chacón, la primera Reina Nacional de la Vendimia Susana Justel, José Antonio Álvarez Condarco y la futbolista Estefanía Banini, entre otros tantos.