Vacaciones 2027: la estrategia clave para ahorrar dinero en el verano

Aunque todavía falta para el verano, agosto suele ser uno de los mejores momentos para comenzar a organizar las vacaciones 2027. Tanto las agencias de turismo como los hoteles y propietarios de alquileres temporarios empiezan a lanzar promociones anticipadas que permiten acceder a tarifas más convenientes.

Para quienes ya tienen decidido viajar durante enero o febrero, reservar con varios meses de anticipación puede significar un importante ahorro y una mayor variedad de opciones, según un sondeo.

Para conseguir las mejores tarifas y alternativas de financiación, el cronograma recomendado para diagramar el descanso estival se divide según el tipo de destino:

Los operadores turísticos coinciden en que entre agosto y octubre suele ser la etapa más favorable para realizar reservas.

En ese período es posible encontrar:

Mejores precios en hoteles y complejos turísticos.

Mayor disponibilidad de departamentos y casas.

Promociones por compra anticipada.

Más opciones de financiación.

Pasajes de avión y de micro con tarifas inferiores a las de la temporada alta.

A medida que se acerca diciembre, la demanda aumenta y las promociones suelen reducirse.

Por qué agosto es un mes clave para reservar

En destinos tradicionales como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Cariló, San Bernardo y el Partido de la Costa, numerosos establecimientos ya empiezan a tomar reservas para enero y febrero.

Quienes contratan durante estos meses también tienen mayores posibilidades de elegir la ubicación del alojamiento y acceder a descuentos por pago anticipado.

Los especialistas recomiendan asegurar primero los servicios que suelen agotarse con mayor rapidez:

El alojamiento.

Los pasajes de avión o de larga distancia.

Las carpas o balnearios, en el caso de quienes viajan a la Costa Atlántica.

Excursiones o actividades con cupos limitados.

De esta manera, es posible evitar aumentos de precios de último momento y asegurarse disponibilidad en las fechas más buscadas.