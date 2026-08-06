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Vacaciones 2027: la estrategia clave para ahorrar dinero en el verano

Las vacaciones de verano 2027 están cada vez más cerca y muchos argentinos reservan con antelación para conseguir mejores precios.

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Mar del Plata, destino elegido para las vacaciones de verano.

Mar del Plata, destino elegido para las vacaciones de verano.

Télam

Aunque todavía falta para el verano, agosto suele ser uno de los mejores momentos para comenzar a organizar las vacaciones 2027. Tanto las agencias de turismo como los hoteles y propietarios de alquileres temporarios empiezan a lanzar promociones anticipadas que permiten acceder a tarifas más convenientes.

Para quienes ya tienen decidido viajar durante enero o febrero, reservar con varios meses de anticipación puede significar un importante ahorro y una mayor variedad de opciones, según un sondeo.

La estrategia para bajar los costos de las vacaciones 2027

Para conseguir las mejores tarifas y alternativas de financiación, el cronograma recomendado para diagramar el descanso estival se divide según el tipo de destino:

  • Destinos nacionales: Lo ideal es comenzar la búsqueda entre 3 y 4 meses antes (entre agosto y octubre). Esto permite acceder a las primeras promociones de temporada alta y congelar la tarifa de los alojamientos más demandados.
  • Destinos internacionales: Se sugiere iniciar la reserva con 4 a 6 meses de anticipación. En este segmento, la anticipación es clave para encontrar cupos en vuelos directos y mejores combinaciones de tarifas aéreas.

¿Cuándo conviene cerrar las vacaciones de verano?

Los operadores turísticos coinciden en que entre agosto y octubre suele ser la etapa más favorable para realizar reservas.

En ese período es posible encontrar:

  • Mejores precios en hoteles y complejos turísticos.
  • Mayor disponibilidad de departamentos y casas.
  • Promociones por compra anticipada.
  • Más opciones de financiación.
  • Pasajes de avión y de micro con tarifas inferiores a las de la temporada alta.

A medida que se acerca diciembre, la demanda aumenta y las promociones suelen reducirse.

Por qué agosto es un mes clave para reservar

En destinos tradicionales como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Cariló, San Bernardo y el Partido de la Costa, numerosos establecimientos ya empiezan a tomar reservas para enero y febrero.

Quienes contratan durante estos meses también tienen mayores posibilidades de elegir la ubicación del alojamiento y acceder a descuentos por pago anticipado.

Los especialistas recomiendan asegurar primero los servicios que suelen agotarse con mayor rapidez:

  • El alojamiento.
  • Los pasajes de avión o de larga distancia.
  • Las carpas o balnearios, en el caso de quienes viajan a la Costa Atlántica.
  • Excursiones o actividades con cupos limitados.

De esta manera, es posible evitar aumentos de precios de último momento y asegurarse disponibilidad en las fechas más buscadas.

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