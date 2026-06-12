Si viajás todos los días en subte, podés pagar hasta 40% menos: cómo acceder al descuento

Viajar todos los días en transporte público representa un gasto cada vez más importante para miles de personas. Sin embargo, muchos usuarios desconocen que el sistema de subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ofrece un descuento que permite reducir significativamente el costo del boleto.

El descuento varía según la cantidad de viajes, es decir que a medida que aumenta la cantidad de trayectos realizados durante el mes, el valor del boleto disminuye. Además, distintos bancos y billeteras virtuales mantienen promociones que brindan reintegros adicionales en los pagos.

El beneficio más importante del esquema tarifario se alcanza al superar los 40 viajes mensuales.

Además del descuento por cantidad de viajes en subte, algunos bancos y billeteras virtuales ofrecen promociones clave.

Quienes realicen 41 viajes o más durante el mismo mes acceden a una rebaja del 40% sobre la tarifa plena.

El sistema de tarifa escalonada premia la frecuencia de uso y reduce progresivamente el precio del boleto.

Entre 1 y 20 viajes: $1.558.

Entre 21 y 30 viajes: $1.246,40.

Entre 31 y 40 viajes: $1.090,60.

Desde 41 viajes en adelante: $934,80.

Para quienes utilizan una SUBE no nominalizada, los valores son más elevados en todos los casos.

Qué pasa con el Premetro

A diferencia del subte, el Premetro no aplica descuentos por cantidad de viajes.

Durante junio de 2026, la tarifa se mantiene en $545,30, mientras que con SUBE no nominalizada asciende a $867,03.

Cómo acceder al beneficio

Desde Emova explicaron que los descuentos por frecuencia se aplican con cualquier medio de pago habilitado, siempre que todos los viajes se realicen utilizando el mismo método.

El beneficio alcanza a:

Tarjeta SUBE.

Tarjetas de crédito y débito.

Pagos mediante tecnología NFC.

Código QR.

Además, puede utilizarse todos los días y sin restricciones horarias.

Promociones para ahorrar más en junio

Además de la tarifa escalonada, varias entidades financieras mantienen beneficios especiales para quienes utilizan el transporte público.

Santander

Durante junio, julio y agosto ofrece un 50% de reintegro en viajes de colectivo y subte, con un tope de $8.000 durante toda la promoción.

Los clientes adheridos a Sorpresa Santander pueden acceder a una devolución del 100% del valor del boleto, con un límite de $16.000.

Naranja X

Hasta el 30 de junio brinda un 50% de reintegro en transporte público para usuarios de su cuenta digital y tarjetas.

El beneficio permite ahorrar hasta $5.000 mediante pagos QR y hasta $10.000 combinando promociones con tarjetas de débito y crédito Visa NX.

Banco Macro

Los clientes pueden acceder a un reintegro del 20% en viajes de subte y colectivo durante todo junio.

El beneficio tiene un tope de $4.000 por usuario y se aplica mediante pagos QR o tecnología NFC desde el celular.