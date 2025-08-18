Más guiños de Donald Trump a Javier Milei: vuelve a la Argentina el jefe del Comando Sur de EE.UU.

Producto de las fluidas relaciones entre Donald Trump y Javier Milei , la Argentina recibirá esta semana a un nuevo enviado de la Casa Blanca. Se trata de uno de los principales jefes militares de la potencia del norte, el jefe del Comando Sur , Alvin Holsey , quien regresará tras haber visitado la Casa Rosada a fines de abril para mantener una nueva serie de reuniones con las autoridades de Defensa.

La noticia fue confirmada este lunes por la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, que anunció un nuevo viaje de tres días del almirante norteamericano para mantener "reuniones clave" en Buenos Aires y participar en una conferencia regional de seguridad patrocinada en conjunto por Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos.

"Este es el segundo viaje del almirante Holsey al país en lo que va del año y se produce luego de recientes visitas de otros funcionarios estadounidenses, que refuerzan el compromiso permanente de fortalecer la asociación estratégica entre ambas naciones", destacaron desde la sede diplomática.

La agenda del militar incluirá reuniones bilaterales con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina, Xavier Isaac, y otras autoridades de Defensa. Ambos serán los anfitriones conjuntos de la Conferencia Sudamericana de Defensa (Southdec), en la que líderes de defensa de Sudamérica y Europa "intercambiarán ideas, experiencias y perspectivas sobre los esfuerzos regionales de cooperación para afrontar los desafíos de seguridad del siglo XXI".

Durante su nueva visita a la Argentina, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, volverá a reunirse con Xavier Isaac, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Según explicaron desde la Embajada, la edición de este año del foro incluirá sesiones plenarias sobre el fortalecimiento de la vigilancia del dominio marítimo, así como el apoyo de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. La última vez que la conferencia había sido organizada en el país fue en 2018, durante la Presidencia de Mauricio Macri.

En ese sentido, desde el país del norte celebraron que "con más de dos siglos de vínculos diplomáticos, Estados Unidos y Argentina continúan fortaleciendo su asociación y promoviendo la democracia, la seguridad y la prosperidad en la región".

Su primera visita a la Rosada

El norteamericano había tenido la oportunidad de conocer la Casa Rosada el pasado 29 de abril, cuando fue recibido por el presidente Javier Milei para tener un encuentro que se extendió alrededor de 45 minutos. Poco se conoció del encuentro, del que también participó el ministro de Defensa, Luis Petri.

Luego de su paso por Balcarce 50, Holsey viajó a Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, tal como lo había hecho su antecesora Laura Richardson, para mantener un encuentro con las máximas autoridades navales en la Base Naval. Su visita estuvo marcada por el interés de limitar la influencia de China, Rusia e Irán en América Latina, puntos que expuso tres semanas después durante la Conferencia Anual Seguridad Hemisféricaorganizada por el Instituto Jack D. Gordon de la Universidad Internacional de Florida.

"Pienso en los desafíos. Lo primero que viene a la mente son los actores clave: China, Rusia, Irán. Pienso en las organizaciones responsables de traer drogas a este país, su responsabilidad en la migración ilegal", advirtió el almirante, que también señaló: "Actualmente observo inestabilidad en Haití, Cuba y Venezuela".

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, junto a su comitiva. Participó también de la reunión el Ministro de Defensa, Luis Petri. Foto: X (@OPRArgentina) La reunión del presidente Javier Milei en Casa Rosada con el Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, y su comitiva. Participó también de la reunión el Ministro de Defensa, Luis Petri. Foto: X (@OPRArgentina)

Los enviados del norte

La cooperación entre Argentina y Estados Unidos en materia de seguridad y otras áreas clave se ha visto reflejada en las distintas visitas de funcionarios de la Casa Blanca al país para reunirse con Javier Milei o integrantes clave de su Gobierno.

El caso más reciente es el de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, que visitó la Casa Rosada a fines de julio para anunciar junto al libertario la formalización de una carta de intención para que Argentina vuelva a integrar el grupo de países que no necesitan Visa para ingresar al país norteamericano por turismo o negocios.

El encuentro, donde también participó Patricia Bullrich y el canciller, Gerardo Werthein, fue precedido por una serie de acuerdos para fortalecer las relaciones bilaterales y actuar de manera conjunta frente a las amenazas que afectan la seguridad regional.

Otras figuras que conocieron el Patio de las Palmeras de Balcarce 50 desde que Javier Milei llegó a la Presidencia fueron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y su par de Salud, Robert Kennedy Jr., entre otros. A su vez, la próxima semana aterrizará en Buenos Aires el gobernador de Georgia, Brian Kemp, que también llegará al país con una agenda marcada por la Seguridad y la Defensa.