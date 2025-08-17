El Gobierno cruzó a una reconocida actriz tras la polémica por Homo Argentum: "Llora subsidio"
Javier Milei y dos funcionarios claves de su gabinete cargaron contra Marina Bellati, quien cuestionó a Guillermo Francella tras el estreno de "Homo Argentum".
Las críticas a Homo Argentum siguen brotando, y ahora quien criticó a Guillermo Francella fue su colega Marina Bellati. Tras cuestionar los dichos del protagonista, varios funcionarios del Gobierno cargaron contra la actriz.
Todo comenzó cuando Bellati analizó la frase de Francella, quien dijo: "Hay cine que es muy premiado, pero le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas".
Tras esto, la actriz le contestó durante una entrevista en C5N: "Esa idea de que el cine y el arte en general tenga que entrar en las leyes del mercado, es dañina. Que si sólo se valida si tiene una cierta cantidad de espectadores, eso está mal".
El cruce entre el Gobierno y Marina Bellati
Luego de estos dichos, quien salió primero a la carga fue Manuel Adorni. En su cuenta de X (ex Twitter), el vocero de Javier Milei compartió la frase de Bellati, y expresó: "¿?".
Acto seguido, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, citó al portavoz y agregó: "Cuando un artista llora subsidio, deja de ser un artista. Pasa a ser un empleado público. Y, si además hace política con ese subsidio, es un militante rentado".