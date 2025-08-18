Trump afirmó ante Zelenski que "Rusia, Ucrania y Estados Unidos quieren el fin de la guerra"

Volodímir Zelenski y Donald Trump se reunieron este lunes en la Casa Blanca después de que el presidente estadounidense se encontrase el viernes pasado en Alaska con el líder ruso, Vladímir Putin, y pusiera sobre la mesa la posibilidad de celebrar una cumbre trilateral en la que empezar a negociar un acuerdo de paz para Ucrania .

Antes de recibir a los líderes europeos que acompañaron a su par, el presidente norteamericano le expresó a la prensa que estaba presente: "Se nos rompe el corazón viendo a los padres en los funerales. Ella ha sentido que tenía que escribir esta carta y le gustaría ver como acabará esto y se deje de matar a la gente ". Tras esto, sentenció: " Putin, Zelenski y yo queremos el fin de la guerra. No queremos dar una tregua porque eso da oportunidad de reagruparse, queremos conseguir una paz duradera".

Durante el encuentro, el líder ucraniano evadió una respuesta directa a la cuestión de si está dispuesto a realizar cesiones territoriales para llegar a un acuerdo de paz con Rusia y prometió que se celebrarán elecciones en Ucrania tras un alto el fuego tan pronto como las condiciones lo permitan.

"Vivimos bajo ataques rusos constantes. Como Ustedes saben hoy ha habido muchos ataques y muchos heridos, con un niño entre los muertos, de un año y medio. Tenemos que poner fin a la guerra, detener a Rusia, y necesitamos apoyo", contestó.

Interrogado sobre si estaría dispuesto a redibujar los mapas, Zelenski no respondió de forma tajante como lo había hecho en los últimos días, y expresó: "Necesitamos el apoyo de los estadounidenses y de los europeos. Y de eso se trata aquí. Creo que hemos demostrado que somos un pueblo fuerte y que tenemos el apoyo del pueblo de EE. UU. y del presidente de EE. UU. para poner fin a la guerra, para poder emprender esfuerzos diplomáticos y poner fin a la guerra de forma duradera".

Por otro lado, también prometió que se celebrarán elecciones en Ucrania tan pronto como haya un alto el fuego y las circunstancias sean lo suficientemente seguras como para permitirlo: "Hace falta seguridad, un alto el fuego por tierra mar y aire, para que la gente pueda votar democráticamente. Celebrar elecciones abiertas, libres y secretas. Durante la guerra no se puede votar".

Qué dijo Volodímir Zelenski en la previa de la reunión con Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que ataques como los lanzados este lunes por las fuerzas rusas evidencian que Ucrania necesita "garantías de seguridad fiables" y que Rusia de ninguna manera puede ser "recompensada" por lanzar la invasión, horas antes de una cita clave en Estados Unidos.

Volodímir Zelenski ha afirmado en redes sociales que Moscú se comporta de manera "cínica" y pretende dar una exhibición de fuerza con bombardeos como el que ha dejado este lunes siete fallecidos en la región de Járkov u otro ataque con tres víctimas mortales en Zaporiyia.

"Saben que hoy habrá una reunión en Washington en la que se hablará del fin de la guerra", ha señalado, antes de verse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una cita abierta también a varios líderes de la Unión Europea y la OTAN.

Zelenski espera abordar "asuntos clave" para tratar de lograr "una paz digna y una verdadera seguridad" sobre el terreno, habida cuenta de que "la maquinaria de guerra rusa sigue destruyendo vidas pese a todo".

Ucrania no confía en Rusia

En este sentido, ha asegurado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, quiere "mantener la presión" sobre Ucrania y también sobre Europa, en general, con acciones que "humillan" los esfuerzos diplomáticos en marcha, liderados por Donald Trump.

Trump junto a Zelenski durante su último encuentro en la Casa Blanca Foto: EFE Donald Trump junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un encuentro pasado en la Casa Blanca. Foto: Efe EFE

Dentro de estos esfuerzos, Trump recibió el pasado viernes a Putin en el estado de Alaska, para una inédita cumbre de la que no salieron resultados tangibles y tras la que el magnate norteamericano volvió a modificar su posición. Ya no reclama a Putin un alto el fuego inmediato y aboga por negociar "directamente" un acuerdo de paz.

El presidente estadounidense también ha sugerido en las últimas horas que Zelenski podría poner fin al conflicto "casi de inmediato" y ha descartado tanto la incorporación de Ucrania a la OTAN como la recuperación del control sobre la península de Crimea, controlada por Rusia desde 2014. Dpa