Tres detenidos con vehículos robados y un arma de fuego en Las Heras

Una serie de procedimientos preventivos realizados entre el martes y este jueves en Las Heras , permitieron el secuestro de dos vehículos robados y un arma de fuego . A raíz de eso, tres sospechosos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia por los diferentes delitos.

En orden cronológico, el primero de los operativos se desarrolló alrededor de las 11 de martes cuando policías lasherinos realizaban maniobras de saturación y control de vehículos y personas en el cruce de calles Pascual Segura y Barrionuevo y le frenaron el paso a un Volkswagen Gacel gris.

Los uniformados le solicitaron la documentación al conductor, identificado como Sergio Damián Olguín Agüero (34), y notaron que llevaba una mochila en el asiento del acompañante. Por eso, le pidieron que abriera el bolso para revisar el contenido y así descubrieron que llevaba un revólver calibre 22 , cargado con municiones, de acuerdo con la información policial.

Frente a eso, desde la Oficina Fiscal N°1 Las Heras dispusieron la aprehensión del automovilista y su traslado a la Subcomisaría Iriarte , así como también el secuestro del arma de fuego.

Al día siguiente, pasada la medianoche, efectivos de la Guardia Motorizada detectaron una moto con dos ocupantes a bordo, quienes mostraron una actitud sospechosa, en el cruce de calles Los Horcones y Boulogne Sur Mer .

Pese a eso, los funcionarios decidieron no frenarles el paso y, en cambio, hicieron un seguimiento sigiloso mientras verificaban el dominio del rodado. Así, descubrieron que la Bajaj Dominar 400cc en la que se movilizaban presentaba pedido de secuestro desde el 21 de julio del año pasado, a raíz de una denuncia de hurto simple radicada en la Oficina Fiscal N°1 Guaymallén.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 17.49.02 (1) La Bajaj Dominar secuestrada en Las Heras. Gentileza.

Seguidamente, continuaron tras los sospechosos con precaución, mientras organizaban un operativo cerrojo con el objetivo de que no se pudieran dar a la fuga. Así, los sujetos avanzaron por calle Santa Rosa y terminaron encontrándose sorpresivamente con una calle cortada, lo que provocó que frenaran de golpe y cayeran al piso.

En ese momento, el conductor fue detenido y la acompañante, una mujer, descendió del vehículo y continuó la huida a pie hasta el cruce de calles Tandil y Las Águilas, donde fue aprehendida por personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP).

Los sospechosos, identificados como Maximiliano Gabriel Cedro Ponce (22) y Camilia Adriana Legria Taiquenca (21), quedaron a disposición de la Justicia.

Un auto con pedido de secuestro

El último de los episodios ocurrió durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 4, mientras policías de la UEP Las Heras recorrían el distrito de El Algarrobal y observaron sobre calle Paso Hondo un Honda Fit blanco circulando a gran velocidad, en dirección al oeste.

Rápidamente, interceptaron el vehículo y entrevistaron al conductor. Mientras requisaban el vehículo, notaron que el dominio de la patente era diferente al que tenía grabado en los cristales. Ante eso, verificaron los datos y constataron que tenía pedido de secuestro por un robo agravado ocurrido el 15 de marzo.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 08.37.34 (1) El Honda Fit recuperado por efectivos de la UEP Las Heras. Gentileza.

Por ese motivo, el hombre que manejaba el vehículo, llamado Sergio Santos Exequiel Vargas, de 35 años, fue aprehendido y alojado en la Subcomisaría Iriarte, a la espera de que la Justicia defina su situación procesal.