¿Necesidad o cábala? La particular medida que Russo aplicaría en Boca para el viaje a Mar del Plata

Este sábado, Miguel Ángel Russo dará a conocer la lista de citados para la visita de Boca a Aldosivi y el DT tiene pensado repetir una fórmula que ya utilizó en Mendoza.

Boca llegó a tocar fondo hace algunas semanas, pero se levantó de las profundidades y revirtió la peor racha de su historia (12 partidos sin ganar) con dos victorias seguidas ante Independiente Rivadavia en Mendoza y Banfield en la Bombonera. Con este semblante llega al partido frente a Aldosivi en Mar del Plata, otro duelo clave para el Xeneize en vistas a seguir en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Para el encuentro que se jugará este domingo en el José María Minella a las 14:30, Miguel Ángel Russo tiene la formación casi aceitada y ya se sabe que tocará poco y nada en base al equipo que le ganó 2-0 al Taladro la semana pasada (solo ingresará Ayrton Costa por el lesionado Marco Pellegrino). Sin embargo, la sorpresa estará en la modalidad que volvería a aplicar en lo que respecta a la lista de citados.

Russo concentraría a todo el plantel para visitar a Aldosivi El DT analiza seriamente en llevar a todos los futbolistas de Boca a La Feliz, en una nómina mucho más extensa de lo normal, tal cual como lo implementó por primera vez en el choque ante la Lepra mendocina, donde los de la Ribera cambiaron el chip y cortaron con la dura sequía de cuatro meses sin triunfos.

independiente rivadavia boca Alan Velasco Russo repite la fórmula que le sirvió en Mendoza: citaría a todo el plantel de Boca para jugar en Mar del Plata. Claudio Gutiérrez / MDZ

Si se termina de confirmar esta medida con aires de "cábala" que tiene en mente Russo, viajarían más de 30 futbolistas en la delegación que partirá este sábado a Mar del Plata. Los únicos que quedarían afuera de dicha lista serían los dos borrados que todavía siguen vinculados a la institución, pero no al plantel: Cristian Lema y Chiquito Romero. A su vez, sí lo harían Ander Herrera, quien ya entró en la etapa final de su recuperación post lesión, y Pellegrino, que sufrió un desgarro en la última presentación ante Banfield.