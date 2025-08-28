La dura noticia que recibió Lucas Blondel tras ser borrado por Miguel Ángel Russo en Boca

Lucas Blondel no sumó minutos desde la llegada de Russo y su último partido en Boca fue en mayo. En medio de este presente, el ex Tigre recibió otro duro revés.

Resulta difícil de explicar el presente que vive Lucas Blondel en Boca. En cuestión de meses, el lateral derecho pasó de ser titular indiscutido (primero con Fernando Gago y después con Mariano Herrón) a directamente no ser tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, desde que el DT arrancó su tercer ciclo en el Xeneize a principios de junio.

Porque claro, el último partido del ex Tigre con la azul y oro fue nada menos que en el 0-1 Independiente en la Bombonera, partido que decretó la eliminación de los de la Ribera en los cuartos de final del torneo Apertura el pasado 19 de mayo. Luego de eso, Blondel fue citado por segunda vez a la Selección de Suiza (ya había ido en marzo) para disputar los dos amistosos de junio y parecía que su carrera venía en alza, pero, extrañamente, ocurrió todo lo contrario.

Al mismo tiempo en el que el defensor de 28 años disfrutaba otra experiencia única con el combinado suizo, donde sumó minutos en los encuentros ante México y Estados Unidos, Russo asumió nuevamente en Boca en vistas al Mundial de Clubes y, desde entonces, el futbolista no volvió a sumar minutos con la camiseta del Xeneize.

Dura noticia para Lucas Blondel: no fue citado a la Selección de Suiza Blondel en Suiza

Esta decisión del entrenador de 69 años no solo afectó el presente de Lucas Blondel en la institución, sino que también en Suiza: el lateral derecho quedó afuera de la lista de convocados para enfrentar a Kosovo y Eslovenia por las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, correspondientes a la fecha FIFA de septiembre.