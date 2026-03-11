El pedido de Claudio Úbeda a los hinchas de Boca y la prensa sobre Tomás Aranda: de "hay que protegerlo" a "se sobre sobredimensiona"

En la previa al clásico ante San Lorenzo, Claudio Úbeda habló sobre la irrupción del juvenil de 18 años y bajó un mensaje claro respecto a su futuro.

La figura Tomás Aranda en Boca escala a pasos agigantados. El pibe de 18 años, el gran hallazgo de Claudio Úbeda desde que asumió como cabeza de grupo, irrumpió este año en la Primera del Xeneize y, en medio de un contexto adverso, le cambió la cara a un equipo que había arrancado el 2026 sin rebeldía.

El picante volante irrumpió en el plantel profesional y, con apenas un puñado de partidos, ya es titular indiscutido y una de las figuras del club de la Ribera en el Torneo Apertura. En ese contexto, el Sifón habló sobre la aparición del juvenil que tanta ilusión y expectativa genera entre los hinchas pensando a futuro.

El mensaje público de Claudio Úbeda tras la irrupción de Tomás Aranda "Es un chico que ya lo venimos viendo desde hace tiempo, de cómo se desempeñaba jugando en Reserva y por eso hace dos o tres semanas, cuando me preguntaron ante la necesidad de un volante ofensivo, yo dije que lo teníamos a él como primer objetivo", contó el entrenador de Boca, en diálogo con el canal oficial del club, sobre cómo decidió darle una oportunidad.

Tomás Aranda vs Gimnasia Mza La goleada 3-0 ante Lanús -su primera titularidad- fue el trampolín para que Aranda termine de enamorar al mundo xeneize. Sin embargo, Úbeda fue cauto con el tema e hizo un pedido público explícito: no acelerar los tiempos. "Es un chico muy tranquilo, que tiene unas condiciones técnicas muy buenas. Pero creo que todos nosotros y el medio en general tenemos que tratar de proteger a los jugadores jóvenes cuando debutan así, en un club como Boca, que su funcionamiento explota por todos lados y se sobredimensiona", enfatizó el entrenador de 56 años.