La lapidaria frase de Omar De Felippe a su plantel tras perder la final vs Vélez: "Al que no tiene ganas..."

Omar De Felippe estalló en conferencia tras la derrota de Central Córdoba contra Vélez en la Supercopa Argentina y lanzó un mensaje durísimo a sus futbolistas.

Central Córdoba de Santiago del Estero cayó en la final de la Supercopa Argentina frente a Vélez, que lo derrotó en el Gigante de Arroyito y se quedó con el título. El equipo de Omar De Felippe buscó, metió y luchó, pero no pudo con el Fortín, que lo superó con oficio y jerarquía.

En conferencia de prensa, el entrenador del Ferroviario sacó toda la bronca contenida. Primero, marcó los errores defensivos: “Nos hacen dos goles de la misma manera. Eso no puede pasar en una final”. Pero después, su discurso tomó otro rumbo y fue directamente contra su plantel.

“Vivimos de esto. Nos encanta, nos pagan, hacemos lo que queremos. Entrenamos tres horas por día, dormimos ocho y tenés quince horas que estás al pedo. No hay forma de que no tengas ganas. Al que no tiene ganas, lo corrés y juega otro”, disparó De Felippe, en una frase que resonó fuerte.

El DT también cargó contra la dirigencia, al señalar que sin inversión es difícil competir: “En el fútbol se gana con goles. Y los goles hay que salir a comprarlos, si vos no invertís, es muy complicado”. Y hasta le tiró un dardo al árbitro Facundo Tello, por la expulsión que consideró injusta.