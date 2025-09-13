Presenta:

Deportes

|

Independiente

La furia de los hinchas de Independiente contra todos: Conmebol, AFA y la dirigencia

En el regreso al Libertadores de América, la bronca de la gente de Independiente no tuvo límites y hubo insultos para Conmebol, Tapia y la propia CD.

Diego Bautista

Diego Bautista

La bronca en Avellaneda explotó Los hinchas de Independiente apuntaron contra todos tras la sanción de la Conmebol. Foto: captura de TV.&nbsp;

La bronca en Avellaneda explotó Los hinchas de Independiente apuntaron contra todos tras la sanción de la Conmebol. Foto: captura de TV. 

El regreso de los hinchas del Rojo al Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini estuvo marcado por un clima de furia y reclamo. La sanción de la Conmebol que eliminó a Independiente de la Copa Sudamericana sigue siendo una herida abierta y los fanáticos eligieron este sábado para hacer sentir toda su bronca.

En la previa del duelo contra Banfield, los cánticos fueron lapidarios: “La Conmebol, la Conmebol, se va a la p…”, sonó una y otra vez en las tribunas. Tampoco se salvó la AFA ni su presidente Chiqui Tapia, blanco de insultos y reproches.

Te Podría Interesar

Los hinchas de Independiente estallaron contra todos

Los insultos de los hinchas del Rojo para todos

Los insultos de los hinchas del Rojo para todos

La bronca alcanzó también a la propia comisión directiva del Rojo, encabezada por Néstor Grindetti, a la que los hinchas le exigen haber defendido con mayor firmeza la postura del club en las negociaciones. “El Rojo va a salir campeón, el día que se vayan todos…”, cantaron a modo de sentencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MuyCAI/status/1966949858541293702&partner=&hide_thread=false

El estadio volvió a abrir sus puertas después de la clausura, aunque con limitaciones: las tribunas Pavoni Alta y Baja permanecieron inhabilitadas por decisión del Aprevide, y se prohibió el ingreso de bombos, tirantes y banderas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/calderadiablo/status/1966947172102140167&partner=&hide_thread=false

A más de veinte días de aquella trágica noche ante la U de Chile, cuando el partido fue suspendido y el Rojo quedó afuera de la Sudamericana, el Libertadores volvió a ser un verdadero infierno. Los únicos que se salvaron de las críticas fueron los jugadores, alentados en todo momento pese al clima caliente que rodea al club.

Archivado en

Notas Relacionadas