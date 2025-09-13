La furia de los hinchas de Independiente contra todos: Conmebol, AFA y la dirigencia

El regreso de los hinchas del Rojo al Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini estuvo marcado por un clima de furia y reclamo. La sanción de la Conmebol que eliminó a Independiente de la Copa Sudamericana sigue siendo una herida abierta y los fanáticos eligieron este sábado para hacer sentir toda su bronca.

En la previa del duelo contra Banfield, los cánticos fueron lapidarios: “La Conmebol , la Conmebol , se va a la p…”, sonó una y otra vez en las tribunas. Tampoco se salvó la AFA ni su presidente Chiqui Tapia , blanco de insultos y reproches.

Los insultos de los hinchas del Rojo para todos

La bronca alcanzó también a la propia comisión directiva del Rojo, encabezada por Néstor Grindetti, a la que los hinchas le exigen haber defendido con mayor firmeza la postura del club en las negociaciones. “El Rojo va a salir campeón, el día que se vayan todos…”, cantaron a modo de sentencia.

El estadio volvió a abrir sus puertas después de la clausura, aunque con limitaciones: las tribunas Pavoni Alta y Baja permanecieron inhabilitadas por decisión del Aprevide, y se prohibió el ingreso de bombos, tirantes y banderas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/calderadiablo/status/1966947172102140167&partner=&hide_thread=false También hay para Grindetti pic.twitter.com/OaLRCud05o — La Caldera del Diablo (@calderadiablo) September 13, 2025

A más de veinte días de aquella trágica noche ante la U de Chile, cuando el partido fue suspendido y el Rojo quedó afuera de la Sudamericana, el Libertadores volvió a ser un verdadero infierno. Los únicos que se salvaron de las críticas fueron los jugadores, alentados en todo momento pese al clima caliente que rodea al club.