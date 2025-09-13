Presenta:

No levanta cabeza: Independiente perdió 1-0 contra Banfield en su regreso a un caldeado Libertadores de América

Por la fecha 8, Independiente cayó ante Banfield en Avellenda por el interzonal, sigue último, todavía no ganó en el Clausura y sus hinchas estallaron contra todos.

Martín Río festeja su gol ante la desazón de los jugadores de Independiente.

Banfield consiguió esta tarde un triunfo clave en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol al derrotar por 1 a 0 a Independiente en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda, en el marco de la octava fecha .

El Taladro se llevó los tres puntos gracias a un cabezazo de Martín Rio en el primer tiempo, que selló la diferencia en un partido cargado de tensión.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio golpeó a los 37 minutos de la etapa inicial, cuando Rio conectó un córner y puso la pelota contra el palo más lejano de Rodrigo Rey. Fue el segundo tanto del mediocampista en este certamen y volvió a confirmar la fortaleza del equipo del Sur en las jugadas aéreas.

El gol de Martín Rio para el 1-0 de Banfield contra Independiente

Martín Río hizo el gol de Banfield

Independiente, que volvió a jugar con público en su estadio tras la sanción por los incidentes frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, no logró reaccionar. Si bien generó algunas chances claras con Santiago Montiel e Ignaco Pussetto en la primera parte, la falta de eficacia lo condenó.

El fastidio de la derrota se trasladó a las tribunas, donde los hinchas expresaron su enojo con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol.

Con este resultado, Independiente se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B sumando solo tres puntos productos de tres empates, mientras que Banfield escaló al tercer lugar en la Zona A con 13 unidades.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Independiente - Banfield

