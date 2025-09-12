La sentida reflexión de Alexis Matteo que ilusiona a todo Maipú

A muy pocas horas del trascendental encuentro frente a All Boys , correspondiente a la fecha 31 de la Primera Nacional , el director técnico del Deportivo Maipú , Alexis Matteo , se refirió a los objetivos del Cruzado y confesó cuál es su anhelo para lo que resta del actual certamen de ascenso.

En diálogo con el programa Digamos Todo , por MDZ Radio FM 105.5 , el entrenador marplatense hizo un balance del trabajo que hizo hasta ahora en el cuadro mendocino: “Estoy muy conforme con estas once fechas que me tocó dirigir a Maipú por lo que logramos, por ser un equipo competitivo, por ser un equipo que le cuesta a todo el mundo. Desde ese lugar estoy muy conforme”

En lo estrictamente futbolístico, Matteo analizó el presente de su equipo: “Sentimos que no están pasando quizás el mejor momento los jugadores que tienen que cumplir esa función de convertir, de ser desequilibrantes en la última parte del juego, que es la más difícil.

Respecto al equipo que empató en Mar del Plata ante Alvarado, el DT meterá al menos un cambio por la lesión de Sambueza.

“Nosotros estamos convencidos que tiene que aparecer, porque lo vemos en la semana. Ojalá que en estas últimas cuatro fechas que nos quedan, pueda plasmarse todo lo que venimos trabajando”, agregó respecto al desenlace de la fase regular del campeonato.

De cara al encuentro ante el conjunto de Floresta, que se jugará el próximo domingo a las 16 en Maipú, Piki comentó que “entendemos que es un partido importante. No sé si llamarlo una final, me parece que genera más presiones que ya los chicos tienen. Es un partido importante, como tantos otros, y nosotros tenemos la obligación por ser locales. Ojalá podamos sumar a tres y nos dejaría muy bien acomodados”

La sentida reflexión de Alexis Matteo y su continuidad

El entrenador de 47 años contó además cuál es su deseo para lo que resta del torneo con el Cruzado: “Soñamos en grande, siempre, que es tratar de lograr el ascenso. En un plantel muy joven, el objetivo es tratar de meternos. Está cerca y está lejos a la vez. Falta poco y falta un montón, estamos en un lugar donde no nos podemos relajar”

Hinchada Maipú Los Botelleros sueñan en grande para la parte más importante del torneo. Prensa Club Maipú

“La verdad que estoy muy contento, muy conforme. Me han tratado muy bien. Me siento muy bien con el plantel, con los trabajadores del club. Así que la idea es esa. No hablamos mucho porque queremos que pase todo esto de la mejor manera, pero la idea de las dos partes es esa”, admitió sobre su continuidad en la institución una vez que finalice la actual temporada.