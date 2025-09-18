Franco Colapinto regresa a las pistas para afrontar la FP1 y FP2 del Gran Premio de Azerbaiyán: hora y TV

El Gran Premio de Azerbaiyán , correspondiente a la 17ª fecha del campeonato de Fórmula 1 , se llevará a cabo este fin de semana y contará con la actuación del argentino Franco Colapinto ( Alpine ).

El joven piloto argentino correrá en un circuito que le trae muy buenos recuerdos, ya que fue justamente en el Circuito Callejero de Bakú donde consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al quedar octavo el año pasado, cuando corría para la escudería británica Williams.

Franco Colapinto vuelve a correr en Azerbaiyán, el circuito de su mejor resultado en la Fórmula 1.

Este año viene siendo muy complicado para Colapinto , ya que en los 10 Grandes Premios que disputó no pudo sumar puntos y sufrió mucho a bordo de su Alpine , que está siendo el peor coche de la parrilla. Su mejor actuación fue en el GP de Países Bajos, donde finalizó undécimo.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder es el australiano Oscar Piastri, de McLaren, quien acumula 324 puntos y le saca 31 a su compañero de equipo, el británico Lando Norris. En la tercera posición, y con un panorama realmente complicado, aparece el neerlandés Max Verstappen (Redf Bull), quien se encuentra a 94 puntos de Piastri y está obligado a ganar prácticamente todas las carreras que restan para aspirar a conseguir su quinto título consecutivo en la categoría reina del automovilismo.

Justamente fue Verstappen el ganador de la última fecha del campeonato, en Monza, donde consiguió un apabullante triunfo en el “Templo de la velocidad” sacándole casi 20 segundos a su escolta, que fue Lando Norris.

norris piastri Con Piastri y Norris al frente, McLaren se encamina a obtener el Mundial de Constructores 2025. Instagram @mclaren

Los horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

La actividad en el GP de Azerbaiyán comenzará este viernes a las 5:30 de la mañana (hora de Argentina), cuando se lleve a cabo la práctica libre 1. Solo unas horas más tarde, a las 9, será la segunda sesión de entrenamientos.

El sábado los fanáticos de la Fórmula 1 también tendrán que poner el despertador, ya que la práctica libre 3 comenzará a las 5:30 de la mañana, mientras que la clasificación comenzará a las 9. Finalmente, la carrera del GP de Azerbaiyán será este domingo, a partir de las 8.

franco colapinto Colapinto vuelve al escenario donde logró sus primeros puntos en la Fórmula 1 y apunta a sacar provecho de las circunstancias en Bakú. Instagram @alpinef1team

Así están las posiciones en el campeonato de Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren): 324

Lando Norris (McLaren): 293

Max Verstappen (Red Bull): 230

George Russell (Mercedes): 194

Charles Leclerc (Ferrari): 163

Fuente: NA