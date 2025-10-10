La reacción de los hinchas de Newell's en el minuto de silencio por la muerte de Miguel Ángel Russo

Durante el minuto de silencio previo al partido ante Tigre, hubo aplaudos, cantos y algunos silbidos. Nacho, el hijo de Russo, vivió un momento muy especial.

Aplausos, cantos y algunos silbidos: así fue el homenaje a Miguel Ángel Russo en el Coloso Marcelo Bielsa.

Newell's y Tigre comenzó con un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, dispuesto por la AFA en todas las categorías del fútbol argentino. En ese instante, Ignacio Russo, hijo del histórico DT, no pudo contener las lágrimas. Con la mirada al cielo, recibió el abrazo de sus compañeros y el respeto de (casi) todos los presentes.

Durante el homenaje, los hinchas de Newell’s, y en especial la barra, mezclaron aplausos con cantitos por su equipo y algunos pocos silbidos aislados. Pero, en general, el estadio mantuvo una actitud respetuosa hacia la memoria de Russo, ídolo eterno de Rosario Central.

A lo largo de su carrera, Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en el conjunto rosarino: ascendió a Central a Primera en 2013, ganó la Copa de la Liga Profesional 2023 y nunca perdió un clásico ante Newell's. En total, dirigió 12 partidos ante la Lepra, con 7 triunfos y 5 empates, una marca que lo convirtió en una figura histórica del Canalla.

Pese a los murmullos y algún que otro insulto aislado en el momento del festejo del gol de Nacho Russo, la mayoría del público respondió con respeto y aplausos, entendiendo la carga emocional que atravesaba el hijo del DT.

El propio Newell's Old Boys publicó un mensaje en sus cuentas oficiales tras conocerse la noticia del fallecimiento: "El Club Atlético Newell's Old Boys expresa sus condolencias ante el fallecimiento de Miguel Russo. Acompañamos respetuosamente a sus familiares y seres queridos en este difícil momento".