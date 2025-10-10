Video: el gol y el llanto emocionado de Nacho Russo, el hijo de Miguel Ángel Russo, Newell's-Tigre
El hijo de Miguel Ángel Russo decidió jugar para Tigre, apenas horas después del velorio de su padre. En Rosario, hizo un gol y lo celebró mirando al cielo.
Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, protagonizó una de las imágenes más conmovedoras del fin de semana. A menos de 24 horas del velorio de su padre en la Bombonera, el delantero de Tigre decidió jugar el partido ante Newell’s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, la misma ciudad donde su papá pidió que fueran esparcidas parte de sus cenizas.
El encuentro arrancó con un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, dispuesto por la AFA en todas las categorías del fútbol argentino. Y apenas comenzó ese momento, Nacho no pudo contener el llanto. Con la mirada al cielo y visiblemente emocionado, recibió el abrazo de sus compañeros y el respeto de todos los presentes.
