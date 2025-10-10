Video: el gol y el llanto emocionado de Nacho Russo, el hijo de Miguel Ángel Russo, Newell's-Tigre

Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, protagonizó una de las imágenes más conmovedoras del fin de semana. A menos de 24 horas del velorio de su padre en la Bombonera, el delantero de Tigre decidió jugar el partido ante Newell’s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, la misma ciudad donde su papá pidió que fueran esparcidas parte de sus cenizas.