Video: el gol y el llanto emocionado de Nacho Russo, el hijo de Miguel Ángel Russo, Newell's-Tigre

El hijo de Miguel Ángel Russo decidió jugar para Tigre, apenas horas después del velorio de su padre. En Rosario, hizo un gol y lo celebró mirando al cielo.

Diego Bautista

Nacho Russo, entre lágrimas, le dedicó su tanto a Miguelo en Rosario.

Fotobaires

Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, protagonizó una de las imágenes más conmovedoras del fin de semana. A menos de 24 horas del velorio de su padre en la Bombonera, el delantero de Tigre decidió jugar el partido ante Newell’s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, la misma ciudad donde su papá pidió que fueran esparcidas parte de sus cenizas.

El encuentro arrancó con un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, dispuesto por la AFA en todas las categorías del fútbol argentino. Y apenas comenzó ese momento, Nacho no pudo contener el llanto. Con la mirada al cielo y visiblemente emocionado, recibió el abrazo de sus compañeros y el respeto de todos los presentes.

La emoción de Nacho Russo: jugó en Rosario, hizo un gol y lo celebró entre lágrimas por su papá

Nacho Russo gol a Newell's en Rosario

Nacho Russo gol a Newell's en Rosario.

