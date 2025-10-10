Juan Sebastián Verón estalló contra la AFA un "olvido" en el video en homenaje a Miguel Ángel Russo

Juan Sebastián Verón cuestionó públicamente a la AFA por no incluir a Estudiantes de La Plata en el video homenaje a Miguel Ángel Russo.

Verón y un fuerte reclamo a la AFA por el homenaje a Russo.

La muerte de Miguel Ángel Russo generó una ola de homenajes en todo el fútbol argentino. Sin embargo, un detalle en el video oficial difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) provocó la fuerte reacción de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, el club donde Russo nació futbolísticamente y desarrolló toda su carrera como jugador.

“Les paso a la muchachada de AFA para que agreguen al video que hicieron”, escribió Verón en una historia publicada en su cuenta de Instagram, acompañada de un video en el que Russo habla con emoción sobre su vínculo con el Pincha. “Se les pasó (sin querer, creo) el club donde se formó, jugó y dirigió Miguel”, añadió el dirigente, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas albirrojos.

La AFA difundió este viernes un video conmemorativo en sus redes oficiales para recordar la trayectoria del entrenador fallecido. En el material aparecen imágenes de Russo en Rosario Central, San Lorenzo, Millonarios de Colombia, Boca Juniors, Lanús, Vélez y hasta como jugador de la Selección argentina, pero sin referencias a su larga etapa en Estudiantes, ni como jugador ni como director técnico.

El detalle no pasó desapercibido: Russo disputó 435 partidos con la camiseta del Pincha, fue bicampeón del fútbol argentino y luego logró el ascenso en la temporada 1994/95 como DT, siendo una figura histórica del club platense.