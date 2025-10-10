Juan Sebastián Verón estalló contra la AFA un "olvido" en el video en homenaje a Miguel Ángel Russo
Juan Sebastián Verón cuestionó públicamente a la AFA por no incluir a Estudiantes de La Plata en el video homenaje a Miguel Ángel Russo.
La muerte de Miguel Ángel Russo generó una ola de homenajes en todo el fútbol argentino. Sin embargo, un detalle en el video oficial difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) provocó la fuerte reacción de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, el club donde Russo nació futbolísticamente y desarrolló toda su carrera como jugador.
“Les paso a la muchachada de AFA para que agreguen al video que hicieron”, escribió Verón en una historia publicada en su cuenta de Instagram, acompañada de un video en el que Russo habla con emoción sobre su vínculo con el Pincha. “Se les pasó (sin querer, creo) el club donde se formó, jugó y dirigió Miguel”, añadió el dirigente, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas albirrojos.
Te Podría Interesar
El homenaje de la AFA que desató la polémica con Estudiantes
La AFA difundió este viernes un video conmemorativo en sus redes oficiales para recordar la trayectoria del entrenador fallecido. En el material aparecen imágenes de Russo en Rosario Central, San Lorenzo, Millonarios de Colombia, Boca Juniors, Lanús, Vélez y hasta como jugador de la Selección argentina, pero sin referencias a su larga etapa en Estudiantes, ni como jugador ni como director técnico.
El detalle no pasó desapercibido: Russo disputó 435 partidos con la camiseta del Pincha, fue bicampeón del fútbol argentino y luego logró el ascenso en la temporada 1994/95 como DT, siendo una figura histórica del club platense.
Viejas tensiones entre Verón y la AFA
El gesto del presidente de Estudiantes también reavivó las tensiones entre la dirigencia de la AFA y Verón, en medio de una disputa ideológica por el ingreso de las inversiones privadas al fútbol argentino. La institución presidida por Claudio “Chiqui” Tapia rechaza el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas y el mandamás del Pincha, si bien no propuso convertir al club platense en una SAD, abogó por un modelo mixto, con el ingreso del empresario estadounidense Foster Gillett, algo que nunca llegó a ser votado en Asamblea Extraordinaria.