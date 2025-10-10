El conmovedor mensaje de Ignacio Russo al mundo del fútbol por las muestras de cariño hacia su padre

Tigre rescató un empate 1-1 este viernes ante Newell’s , en Rosario, por la fecha 12 de la Liga Profesional, pero el foco de la noche estuvo puesto en Ignacio Russo , hijo del recordado Miguel Ángel Russo , quien falleció el miércoles.

El partido en el Coloso Marcelo Bielsa comenzó con un minuto de silencio en homenaje al histórico DT, dispuesto por la AFA en todas las categorías. Nacho, visiblemente conmovido, no pudo contener las lágrimas al recordar a su padre, apenas horas después de haber participado del velorio en la Bombonera y del último adiós en el cementerio de Pilar.

A los 22 minutos, el destino le regaló una escena de película. Tras una contra liderada por David Romero, Nacho apareció solo en el área para empujar la pelota al gol y abrir el marcador. Inmediatamente, se arrodilló, rompió en llanto y fue rodeado por sus compañeros, que lo abrazaron con enorme respeto.

Antes de reanudar el juego, el delantero de 24 años levantó su camiseta y mostró su tatuaje con la frase “Todo se cura con amor”, una de las más recordadas de su padre. Un gesto que emocionó a todos los presentes y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El local igualó poco después a través de Facundo Guch, y en el complemento el clima se volvió tenso, con insultos de parte del público hacia Éver Banega, reemplazado por decisión del DT Cristian “Ogro” Fabbiani, quien también había tenido palabras muy sentidas para despedir a Russo.

Nacho Russo festejo Ignacio Russo festeja el 1-0 de Tigre ante Newell's. El hijo de Miguelo lo vivió un día entre el dolor por la parti de su padre y el amor al fútbol que le transmitió su padre. Prensa Club Atlético Tigre

Al finalizar el partido, Nacho habló con la voz entrecortada: “Fueron días muy duros. Diego Dabove estaba al tanto de lo que pasaba. Yo tomé la decisión de jugar, porque él (por mi papá) quería que juegue. Tras el gol lancé un beso al cielo y pensé en su sonrisa, que era lo que más lo caracterizaba. Me dejó muchas enseñanzas, entre ellas a no bajar la guardia. Dentro de este momento tan duro, estoy muy agradecido a todos los que me hicieron llegar su cariño. Estoy seguro de que mi padre debe estar feliz y sonriendo”.

La frase que dejó quebrado al hijo de Miguel Ángel Russo

La emoción y el agradecimiento de Nacho Russo al recordar a su padre La emoción y el agradecimiento de Nacho Russo al recordar a su padre. ESPN

Un gol, un llanto y una frase eterna. Miguel Ángel Russo sigue presente, ahora también en la historia de su hijo.