El original homenaje de Lanús a Miguel Ángel Russo en la previa del duelo ante Independiente

Cuando uno piensa en Miguel Ángel Russo, los primeros clubes que se le vienen a la cabeza son Estudiantes de La Plata, en donde jugó toda su carrera como futbolista profesional, Rosario Central al que dirigió en más de 300 partidos en 5 ciclos distintos, y Boca Juniors, con el que alcanzó la gloria máxima al ganar la Libertadores 2007.

Pero, luego de esos tres, aparece un cuarto equipo en el que dejó una huella imborrable y con el que logró una gran identificación, y ese es Lanús. En el equipo del sur de la Provincia de Buenos Aires dio sus primeros pasos como DT, fue el responsable del regreso a Primera en 1990 tras 13 años en el Ascenso y dejó sentadas las bases para todos los éxitos y títulos que consiguió la institución del '96 en adelante.

El homenaje de Lanús a Miguel Ángel Russo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/1977497860565565822&partner=&hide_thread=false Nuevo homenaje a Miguel Ángel Russo



Detalles: https://t.co/1j9uXYo5IX pic.twitter.com/zQnQho1Hpa — Club Lanús (@clublanus) October 12, 2025 En ese sentido, como no podía ser de otra forma, el granate le preparó un merecido homenaje en la antesala del duelo de este domingo contra Independiente en el Libertadores de América. Y lo hizo de una forma muy emotiva y original, colocando en el vestuario, entre las camisetas de los jugadores, el icónico saco que el histórico entrenador usó en la campaña de 1992, el segundo ascenso conseguido en tres años.

Las fotos del homenaje fueron compartidas en las redes sociales del club, acompañando un sentido video dedicado a la memoria de Russo, en el que compilaron varias imágenes de archivo y declaraciones del DT, con el siguiente encabezado: "Miguel siempre nos va a guiar, por siempre presente en cada paso del Club Atlético Lanús".