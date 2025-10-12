El emotivo posteo que le dedicó Ignacio Russo a su padre a cuatro días de su fallecimiento: "Gracias a la vida pude..."

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo conmovió muy fuertemente a todo el fútbol argentino. Así quedó demostrado con todos los mensajes y homenajes de los distintos clubes, tanto los que dirigió como los que no, todas las personas que se acercaron el jueves a su velatorio y los minutos de silencio en cada partido de la fecha 12.

El posteo de Ignacio Russo dedicado a su padre Posteo Ignacio Russo "Hola, pa. Sinceramente, en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto. Se me vienen infinitos recuerdos y momentos, pero en todos predomina algo igual, tu sonrisa", destacó Nacho en primera instancia, en un conmovedor texto que acompañó de varias fotos suyas junto a su padre en distintas etapas de sus vidas.

"Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el fútbol. Porque evidentemente el fútbol da vida, y pucha que te dio. Pero tomaste una decisión acorde a los que sos", apuntó luego. Y cerró con unas emotivas últimas palabras que apelaron a lo más íntimo de su relación: "Esperame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo".