El emotivo posteo que le dedicó Ignacio Russo a su padre a cuatro días de su fallecimiento: "Gracias a la vida pude..."
Nacho Russo, el hijo de Miguel, publicó un conmovedor texto en su cuenta de Instagram en honor al histórico DT.
El fallecimiento de Miguel Ángel Russo conmovió muy fuertemente a todo el fútbol argentino. Así quedó demostrado con todos los mensajes y homenajes de los distintos clubes, tanto los que dirigió como los que no, todas las personas que se acercaron el jueves a su velatorio y los minutos de silencio en cada partido de la fecha 12.
Y no podría haber tenido mejor homenaje que el que le hizo su hijo Ignacio Russo, quien el viernes jugó para Tigre ante Newell's en Rosario a pesar de todo y marcó un gol, tras el cual quebró en llanto. Dos días después, este domingo por la tarde, le dedicó un sentido posteo en su cuanta de Instagram.
El posteo de Ignacio Russo dedicado a su padre
"Hola, pa. Sinceramente, en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto. Se me vienen infinitos recuerdos y momentos, pero en todos predomina algo igual, tu sonrisa", destacó Nacho en primera instancia, en un conmovedor texto que acompañó de varias fotos suyas junto a su padre en distintas etapas de sus vidas.
"Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el fútbol. Porque evidentemente el fútbol da vida, y pucha que te dio. Pero tomaste una decisión acorde a los que sos", apuntó luego. Y cerró con unas emotivas últimas palabras que apelaron a lo más íntimo de su relación: "Esperame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo".
Las declaraciones de Ignacio Russo tras su gol a Newell's
"Fueron días muy duros. Diego Dabove estaba al tanto de lo que pasaba. Yo tomé la decisión de jugar, porque él (mi papá) quería que juegue. Tras el gol lancé un beso al cielo y pensé en su sonrisa, que era lo que más lo caracterizaba. Me dejó muchas enseñanzas, entre ellas a no bajar la guardia. Dentro de este momento tan duro, estoy muy agradecido a todos los que me hicieron llegar su cariño. Estoy seguro de que mi padre debe estar feliz y sonriendo", había declarado el viernes Nacho Russo tras su gol para Tigre en Rosario.