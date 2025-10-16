El tremendo sincericidio del DT de la Sub 20 de Colombia tras caer en semifinal con Argentina: "Yo siento que me..."

El DT de Colombia, César Torres, habló sin filtros: reconoció errores, valoró a sus jugadores y ya piensa en el duelo por el tercer puesto frente a Francia.

César Torres, DT de la Selección de Colombia Sub 20, se mostró frustrado tras quedarse en las puertas de la final del Mundial de Chile.

Colombia quedó fuera de la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025 tras perder 0-1 ante Argentina en las semifinales. La Tricolor ahora irá por el tercer puesto frente a Francia, el próximo sábado 18 de octubre en el Estadio Nacional a las 14 horas.

Después del partido, el DT César Torres atendió a la prensa y no se guardó nada. “Este país merece ganar, estos chicos merecían ganar, pero no es de merecimientos, es de competir y hacerlos. No podemos hacernos expulsar cometiendo este tipo de cosas, no justifico la expulsión”, admitió el entrenador.

Torres destacó la entrega de sus jugadores: "Le entrego al fútbol 21 chicos que son excelentes seres humanos, respetuosos, son personas que ya tienen la camiseta de la selección y saben que es competir para ganar. Después se van llenos de valor y de principios (…) nos vamos a extrañar muchísimo porque lo dan todo, yo no tengo nada que cuestionarles. Yo sí siento que me faltó. Fracasamos, queríamos llevar un título para Colombia, pero bueno, ahora hay que buscar llevarle el tercer lugar (…)".

Sobre el triunfo argentino, Torres fue claro: “No son excusas, buscamos el partido, fuimos por ellos. Hay que felicitarlos, ganaron bien y hay que masticar el dolor, tragarlo y mañana saldrá el sol. Tenemos que ir a ganar el último partido para terminar en el podio”.