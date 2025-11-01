Cristiano Ronaldo metió un doblete y le sacó más ventaja a Messi: a cuántos goles quedó de los 1000

Cristiano Ronaldo fue figura en el triunfo de Al Nassr ante Al Feiha: marcó por duplicado y su equipo está en la cima del torneo.

Otro doblete de Cristiano Ronaldo que sigue liderando la pelea ante Lionel Messi en la tabla de goleo histórico.

Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords y agrandando su historia. Este sábado, el portugués fue la gran figura en el agónico triunfo 2-1 de Al Nassr ante Al Feiha, por la Liga de Arabia Saudita, gracias a un doblete que lo acerca cada vez más a la meta de los 1000 goles.

A los 36 minutos del primer tiempo, CR7 se desmarcó dentro del área y definió con un derechazo inatajable para poner el 1-1 parcial. Pero el gol decisivo llegaría en tiempo adicionado, cuando el árbitro marcó penal para Al Nassr. Tras una larga demora por las protestas del rival, Ronaldo tomó la pelota y, con toda la presión encima, lo cambió por gol a los 104 minutos.

Con este doblete, el astro portugués alcanzó los 952 goles en su carrera, además de consolidar a su equipo como líder del campeonato con 21 puntos. El último festejo del luso había sido el 18 de octubre ante Al-Fateh, y ahora volvió a celebrar por partida doble.

pic.twitter.com/wZqzcV47v3 — fan (@NoodleHairCR7) November 1, 2025 La temporada de Cristiano sigue siendo impresionante: acumula 36 goles y 3 asistencias en 39 partidos. Está a solo 48 tantos de los 1000, una cifra que parece cada vez más posible para el eterno goleador.